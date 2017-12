Odovzdanými starými mobilmi možno prispieť k víťazstvu mesta

Novým environmentálnym celoslovenským súťažným projektom Zeleň pre mesto možno získať 3300 eur pre skrášlenie zelene a verejných priestorov. Spoločnosť Orange Slovensko chce ním motivovať zákazníkov na aktivity smerujúce k zníženiu negatívnych vplyvov na

4. jún 2010 o 18:13 TASR

Bratislava 4. júna (TASR) životné prostredie. Na tento účel rozdelí šiestim najlepším mestám 19.800 eur.

"Je to naša pridaná hodnota napriek tomu, že nie sme znečisťovateľom životného prostredia," zdôvodnila dnes pred novinármi Natália Tomeková zo spomínanej spoločnosti. Podľa nej bude súťažiť všetkých 157 firemných predajní v 108 mestách.

Zákazníci sa môžu správať ekologicky štyrmi spôsobmi a tým budú pre svoje mesto získavať súťažné body. Môžu v predajni Orangeu odovzdať do zberu nefunkčný mobilný telefón alebo pri kúpe nového odovzdajú svoj používaný, stále funkčný mobilný telefón a batériu. Bod získajú aj za aktiváciu elektronickej faktúry, alebo ak odpredajú Orangeu svoj funkčný mobilný telefón v rámci novej služby šrotovne.

Súťaž potrvá do 31. augusta a odmenené budú víťazné mestá v západoslovenskom, stredoslovenskom a východoslovenskom regióne a to v dvoch kategóriách - do a nad 20.000 obyvateľov. Výsledky budú známe 16. septembra.

"Všetkým samosprávam v dotyčných mestách sme oznámili túto súťaž a s víťaznými sa dohodneme na aktivite, ku ktorej prispejú aj naši dobrovoľníci," dodala Tomeková.

