Pápež: Šírte vieru po internete

VATIKÁN - Na využívanie internetu a nových komunikačných technológií na šírenie viery vyzval včera katolíkov pápež Ján Pavol II. Nedávny pokrok v komunikačných technológiách ponúkol cirkvi neslýchané možnosti na šírenie evanjelia, povedal pápež v pravidel

12. máj 2002 o 23:59

nom vystúpení z balkóna svojho paláca na Námestí sv. Petra.

„Nemali by sme mať strach vydať sa na cestu rozsiahlym oceánom informácií. Ak to urobíme, môžu dobré správy dôjsť k srdciam mužov a žien nového tisícročia,“ povedal Ján Pavol II., ktorý sa ešte v januári, naopak, vyslovil za reguláciu internetu, aby zamedzil niektorým jeho výstrelkom.

Včera mu však dal jasné požehnanie. „Musíme sa stať súčasťou tejto modernej a stále jemnejšie utkanej komunikačnej siete s realizmom, sebadôverou a s presvedčením, že pokiaľ je využívaná kompetentne a s príslušnou zodpovednosťou, môže ponúknuť príležitosť na šírenie slova Pána.“

Pápež však nepovedal, do akej miery praktizuje to, čo káže - či napríklad na internete surfuje. On sám nemá adresu elektronickej pošty, ale Vatikán má aktívnu webovú stránku (www.vatican.va) a hovorí sa o tom, že vyberá medzi svätými patróna pre užívateľov internetu. (čtk)