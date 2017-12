Command & Conquer: Tiberian Twilight - potopa a potupa klasiky

Skutočne je to tak. V EA LA chceli týmto dielom ukončiť sériu Command & Conquer a miesto najlepšieho na koniec priniesli čerstvý kravský trus na zlatej tácke.

4. jún 2010 o 14:20 Ján Kordoš

Predstavte si, že vám dvojročné decko vezme najobľúbenejšiu knihu, vytrhá niektoré strany, na iných dá voľný priechod svojim umeleckým ambíciám s pastelkou v ruke. A všetci ostatní sa radujú, lebo to je zlaté. Všetci z toho majú náramnú zábavu. Ostatní sa smejú, lebo je to predsa vtipné (malé dieťa, ťuťuťu) a iba kniha, navyše len s písmenkami bez obrázkov. Uslintanec sa smeje, lebo si vyžiadal pozornosť a chcel vám pomôcť pridať obrázky zo svojej tvorivej dielne do tak nudnej knihy. Vy len neveriaco pozeráte s otvorenými ústami vypúšťajúc nepublikovateľný prúd nie práve najteplejších slov. Presne takto sa budete cítiť pri hraní nového Command & Conquer: Tiberian Twilight, ktoré niekto vzal, prerobil tak, aby to bolo pestré, farebné, aby to boli všetci a každý jeden sa od srdca zabával. Výsledok? Beznádej, zúrivosť, znechutenie a nuda. V akomkoľvek poradí.

A hráč na, žer, veď je to známe meno a vyzerá pekne. V skutočnosti nám zobrali real-time stratégiu s klikacími orgiami a pretavili v čosi, čo s pôvodnými dielmi nemá nič spoločné. Takto si vzdanie pocty klenotu nik nepredstavuje. My jednoducho nechceme nové prvky, ktoré drasticky a absolútne prekopali samotnú hrateľnosť! A navyše to jednoducho vývojári nezvládli a pohihňali na celej čiare.



Ale postupne. Má to príbeh, to je jasné a hoci ten stál vždy v sérii na predposlednom mieste, milovali sme ho. Jeho napredovanie pozostávalo z prostého „choď tam a vymláť to tam“, proste sa na tie filmové sekvencie ako z céčkového filmu, no jednoducho sa na to pozeralo dobre. Tentoraz je základ postavený taktiež obstojne: tibérium vysáva Zem, hrozí jej zánik, NOD sa musí spojiť s GDI (keby ste nevedeli, to sú dve hlavné strany konfliktu vo svete C&C). Takže charizmatický vodca Bratstva NOD, papá Kane, sa rozhodne uzavrieť prímerie so svojim odvekým rivalom, čo im vydrží pekných 15 rokov, za ktorých sa podarí zachrániť planétu, využiť toxické materiály na rekonštrukciu zdevastovaného ekosystému Zeme – nie, nepýtajte sa ako, proste to berte ako ďalšiu zbytočnú vetu v rozprávaní príbehu. Lenže Kane nie je ten, kto by dokázal nájsť pokoru a pokoj v duši, takže po čase sa stane znovu hrozbou, hoc tomu nik neverí. Až na vašu nadriadenú, plukovníčku Jamesovú. Tá herečka si nezaslúži účinkovať už ani v reklame na prací prostriedok.

Ako to vyzerá v praxi? Prvé tri misie vám slúžia na to, aby ste sa zoznámili s pozmenenými pravidlami hrania – a pozeráte ako idioti. Potom si zvolíte stranu, je tu sedem máp za GDI, sedem za NOD. Medzi nimi si môžete pozrieť filmové sekvencie, avšak tentoraz je to tu skutočne na kýblik a vetu „du blej, velebnosti“. Áno, veľké herecké výkony nečakal nik, ale tentoraz je to i pod úrovňou programov na imatrikuláciách. Strhujúcejšie je sledovať filozofické rozjímanie o dopade kvapky do kaluže vody. To už ani na smiech nie je.

Teraz si povieme, prečo posledný Command & Conquer nie je starým a dobrým Command & Conquerom. Zmeny sú samozrejme vždy vítaným posunom, avšak nie v hrách s niekoľkoročnou tradíciou, ktoré pri ohlásenom poslednom dobrodružstve absolútne prekopú herné princípy. Tak za prvé tu vo svojej podstate nemáte žiadnu základňu a nestaviate žiadne budovy. Tým pádom môžete hodiť bobek i na suroviny, hoc tibéria sa tu váľa hromada. Jediným sledovaným artiklom je čas: slabučký panáčik s flintou sa vám vyrobí za tri sekundy a tamten gigantický tank so tromi hlavňami za dvanásť. Rozdiel je jasný. Ako teda budete chrliť jednotky? Pomocou „mobilného konštrukčného vozidla vzoru VII“ alebo ak chcete crawleru. Najväčšia jednotka na mape pohybujúca sa pomaly slúži ako mobilná základňa. Má dva módy: buď sa presúva a strieľa alebo jej dáte povel na uloženie, obria korytnačka stiahne nohy pod seba, sadne si na zem a rozloží sa. Teraz nielenže strieľa, ale zároveň i ozdravuje jednotky v určitom dosahu a hlavne môže vykladať jednotky z výrobnej linky. Niekoľko kusov totiž môže vyrobiť vo svojom vnútri i pri pohybe, no na svet sa tieto vaše militantné mláďatká vyliahnu až vtedy, keď si crawler sadne na zem.

Na výber máte z trochu druhov crawlerov: útočný, obranný a podporný. Líšia sa jednotkami, ktoré môžete vyrábať a používanými bonusmi. V podstate sme si počas hrania kampane vystačili s útočnou silou, pretože drvivá väčšina menších úloh, z ktorých pozostáva misia, je čisto agresívne ladená. Už z pomenovania crawlerov je zrejmé, na čo sa budú zameriavať: útočný má dostatok silných jednotiek, s obranným máte výhodu stavania veží a podpora vám umožňuje napríklad liečenie či letecké útoky na diaľku. Každý crawler ponúka iné možnosti a záleží len na vás, ktorý druh vám prirastie k srdcu. Ak vám nepriateľ crawlera zničí, pošlú vám z orbitu nového (prípadne môžete deštrukciu vykonať sami, pokým vám daný typ nevyhovuje) na vopred vymedzenú oblasť v tzv. zónach rozmiestnenia. Neskôr zaberáte ďalšie, no dávajte si pozor, počet crawlerov na misiu je limitovaný.

Princíp hrania sa mení zásadne. Nemyslite si totiž, že crawlera si odložíte na bezpečné miesto a budete ako o dušu vyrábať nové jednotky. Tak to proste nefunguje a dokonca nebudete mať pod svojou veliteľskou taktovkou ani poriadnu armádu. Populačný limit, čiže ohraničenie maximálneho počtu jednotiek, dobre poznáme z iných RTS, tu ho však nájdeme upravený do absurdných rozmerov. V Tiberian Twilight ste obmedzení tzv. veliacimi bodmi. Máte ich povedzme 50, pričom tank vás stojí šesť bodov, inžinier, ktorý bude tanky opravovať body tri. Výsledok? Matematika nepustí, stojí pred vami sedem tankov, dvaja inžinieri. A to je, vážení a milí priatelia, vaša celá armáda po väčšinu času v kampani! Pamätáte sa na to, keď sme vyrobili desiatky jednotiek, všetko to pekne označili, poslali tam a tam, všetko to búchalo a bolo zábavné? Áno? Tak na to tu rovno zabudnite!

Hrateľnosti z minulých dielov sme chceli aj teraz – dokonca s miernymi RPG prvkami, ktoré tu sú a aspoň čosi sa podarilo, to mohla byť paráda. Za zničenú jednotku dostanete skúsenosti vy a zároveň jednotka, ktorá si pripísala ďalší zárez. Jednotky sa zlepšujú, sú silnejšie, presnejšie, odolnejšie a vy keď nazbierate daný počet skúseností, poskočíte o úroveň vyššie ako v ktoromkoľvek inom RPG. Následne sa vám možno sprístupní nová jednotka alebo technológia. Level vášho profilu si prenášate medzi kampaňou, skirmishom i multiplayerom. Limit jednotiek pri viacerých hráčoch závisí od počtu stratégov na každej strane: ak hráte piati proti piatim, je síce na pľaci pekných pár jednotiek, no zároveň máte minimálny populačný limit, takže pri masových útokoch či obrane je nutná kooperácia. Jeden na jedného už sľubuje optimistický výhľad do budúcnosti a aspoň máte možnosť si postaviť viacero jednotiek. Pekné a zábavné.

Ale je tu tá kardinálna kravina s príliš zúfalo limitujúcim počtom jednotiek. Celé hranie potom vyzerá nasledovne: naklikáte si jednotky, ktoré chcete vyrobiť, presuniete crawlera na miesto, odkiaľ začnete svoju expanziu, pri kontakte s nepriateľom ho rozložíte, zneškodníte prvých nepriateľov, počkáte kým sa vám nenaplní populačný limit, zdvihnete crawlera, presuniete sa na mape ďalej, pri kontakte ho znovu položíte na zem, aby opravoval poškodené jednotky, tie sa pokúšate nechať v jeho blízkosti a s tou hromádkou panákov sa snažíte natrhnúť trenky druhej hromádke panákov. Všetko? Ba nie! Aj protivník ma crawlera, tak sa mu ho prezieravo snažíte zničiť, aby na vás neposielal svoje tanky a iné potvorky, podarí sa vám to, máte minútku, dve kľud, pretože za toľko sa nepriateľský crawler môže donekonečna obnovovať. Váš nie. Aby to bola zábava a nie tak jednoduché, často má nepriateľ v crawleroch presilu.

Napríklad musíte chrániť konvoj prechádzajúci mapou. Všetko by bolo v poriadku, keby nepriateľ neútočil z dvoch miest. To viete, tri tanky proti plne vyzbrojenému nepriateľovi veľa nezvládnu. Tak sa snažíte nejako vykľučkovať z tohto patu, ale zábava to nie je. K totálnemu zdeseniu prispieva umelá inteligencia. Vaše jednotky sa chovajú ako idioti, hoc máte hneď niekoľko možností ako im nastaviť reagovanie. Robia hlúposti, prenasledujú osamelú jednotku do nepriateľskej náruče, hoci na neho kričíte, nech sa ten somárik vráti a radšej bráni základňu. Čosi také ako presun na miesto vzdialenejšie ako jedna obrazovka, vás vždy rozosmeje a následne prinúti fyzicky si ubližovať trieskaním do stolu či mordovať sa zúfalými výkrikmi a nadávkami. Zasekávajú sa, hľadajú skratky (ktoré sú o to dlhšie a náročnejšie), takže ak niekam kliknete, ostatní spravia rozťahaný vláčik - alebo dva - a postupne sa dotrepú na miesto určenia, čo je pri útočení čo? No galiba, dámy a páni! Musíte sa o nich starať ako o malé deti a večne ich viesť za ručičku. Stále prikazovať, nech, pre Kristove mačety, všetci strieľajú na jeden cieľ a nie každý na svojho favorita. Nech si nezavadzajú, nech si pomáhajú a mimo to často čistíte cestu pre crawlera alebo presúvate jednotku po jednotke tak, aby sa vedeli vymotať. Banda tupých hláv.

A čo je teda na Command & Conquer: Tiberian Twilight zábavné? Tie RPG prvky sú celkom fajn, to musíme uznať. A multiplayer formou skirmishu či kooperácie tiež ujde, no umelá debilita jednotiek to celé mierne ťahá ku dnu. Grafické spracovanie nie je tragické, ba priam môžeme tvrdiť pravý opak. Všetko to je krásne nakreslené, hýri farbičkami, výbuchy vybuchujú, dokonca v mestách môžete demolovať prostredie. Lenže znovu sa musel nájsť dobrák, ktorý docielil to, že na túto krásu sa budeme pozerať pekne zblízka, aby sme si tie všetky nádherné textúry užili. Prehľadnosť minimálna a zrazu budete i radi, že vlastne máte pod palcom iba tých zopár kusov jednotiek, pretože označiť môžete len to, čo máte momentálne na obrazovke, scrollovanie do strán pri označovaní hra nepozná. Vďaka za klávesové skratky. Takže na tie tanky pozeráte pekne zblízka, čo možno vyzerá pekne na obrázkoch, avšak pri hraní sa v tom často ani divá sviňa nevyzná.

Zvuky zvučia, neustále niečo trieska a po čase si povšimnete, že tam hrá i hudba, ale potom sa vám natlačí krv do hlavy z hlúposti jednotiek, ktorých je navyše málo, takže sa s tými králikmi musíte trápiť a postupne ohlodávať nepriateľskú obranu. Ale aspoň na nich všetkých vidíte a počujete ich, že áno.

Command & Conquer: Tiberian Twilight je prešľap. Nie maličký ako keď niekto donesie milión korún v igelitke na financovanie strany, ale pekne emisné svinstvo. A tým je presne aj Tiberian Twilight. Snaha získať si publikum ľúbezne objímajúce sa s Dawn of War 2 nevyšlo. Sérii Command & Conquer to jednoducho tak nesluší a páni vývojári to vlastne ani nevedia. Ak mal byť toto posledný diel slávneho Command & Conqueru, buďme len radi. Ktovie, čo by prišlo potom...

Poznámka pre majiteľov nie práve stabilného internetového či žiadneho pripojenia: K hraniu je nutné byť neustále online. Ak vám počas hrania vypadne spojenie, uloží sa vám pozícia a čakajte, kým sa znovu nepripojíte k sieti. Nedostanete sa do ďalšej úrovne, od tohto momentu sa vám nebudú pripočítavať skúsenosti, na čo berte zreteľ. Kto chce hrať, hoc len kampaň, sa bez internetového pripojenia nezaobíde.