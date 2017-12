Členské štáty môžu zakázať online stávkovanie a kasína

Odmietnuť podnikanie cez stávkové a kasínové hry prostredníctvom internetu je v právomoci členských štátov únie. Rozhodol o tom Súdny dvor európskych spoločenstiev.

4. jún 2010 o 14:12 TASR

BRUSEL/LUXEMBURG. Odmietnuť podnikanie cez stávkové a kasínové hry prostredníctvom internetu je v právomoci členských štátov únie a to v prípade, že by takéto online hry mohli ohrozovať zákazníka alebo by mohli byť podnetom na nekalé obchody založené na podvodoch. Rozhodol o tom vo štvrtok (3. 6.) Súdny dvor európskych spoločenstiev.

Online stávkovacie spoločnosti z Britských ostrovov Betfair a Ladbrokes sa dožadovali pred súdom, aby holandský úrad De Lotto, ktorý má monopolné právo rozhodnúť o zákaze alebo povolení podnikať takýmto spoločnostiam na území Holandska, povolil využívanie ich služieb aj holandským občanom a nebránili tak slobodnému pohybu služieb v súlade s princípmi únie.

Verdikt Európskeho súdu sa však postavil na stranu De Lotto, pričom konštatuje, že "členské štáty majú právo na obmedzovanie takéhoto typu podnikania, pokiaľ je jeho cieľom ochrana spotrebiteľa, zabránenie rozsiahlym podvodom alebo zníženie ohrozenia sociálnej rovnováhy a zabránenie občanom, aby míňali neprimerané sumy na stávkovanie".