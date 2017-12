K prenosnej konzole PSP Go dostanete 10 hier zadarmo

3. jún 2010 o 18:45 Ján Kordoš

10 hier, ktoré dostanete zdarma k PSP Go:

• Assassins Creed: Bloodlines™ (Ubisoft)

• Grand Theft Auto: Vice City Stories (Rockstar Games)

• Gran Turismo™ (SCE WWS)

• James Cameron’s AVATAR™: The Game (Ubisoft)

• LittleBigPlanet™ (SCE WWS)

• MotorStorm® Arctic Edge (SCE WWS)

• NEED FOR SPEED SHIFT (EA)

• Pursuit Force™: Extreme Justice (SCE WWS)

• 2010 FIFA World Cup South Africa™ (EA)

• WipEout® Pure (SCE WWS)

Postup k stiahnutiu je jednoduchý. Po pripojení k Playstation Network si spustíte Playstation Store, stiahnete nový PSPgo motív a do emailovej schránky vám dojde špeciálny voucher kód, po ktorého zadaní si môžete stiahnuť desať hier zadarmo. Pokým ste si PSP Go kúpili dávnejšie, o nič neprídete. Táto ponuka platí aj pre hráčov, ktorí si kúpili PSP Go po prvom apríli tohto roku. Okrem možnosti sťahovania hier ponúka PSP Go ďalšie služby ako napríklad Skype či digitálne komixy. Ak ste si teda plánovali kúpiť na leto nejakú prenosnú konzolu, PSP Go sa zdá byť ako najlepšie riešenie.

Zdroj:PR