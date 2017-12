Totálna vojna sa vracia do feudálneho Japonska

3. jún 2010 o 18:00 Ján Kordoš

Prvé preview na IGN hovorí napríklad o tom, že celá hrateľnosť a strategické ťahy budú založené na známej knihe The Art of War. Po výbere jedného z ôsmich odlišných klanov budeme aktívne ovplyvňovať veliteľov pod sebou, ktorí budú viesť jednotlivé skupiny jednotiek. K interaktivite prispeje jednak prostredie, ktoré bude mať vplyv na výkonnosť vašich jednotiek, rozhodujúcu úlohu bude zohrávať aj počasie či denná doba. Okrem pozemných bitiek a obliehania sa k slovu dostanú aj námorné súboje, avšak len pri pobreží. To by však nemuselo byť na škodu – minule sme nadávali na šíre more, bez pevniny v dohľade, tentoraz je možné nepriateľa vmanévrovať na plytčinu či útesy. K dispozícii bude celkovo 40 originálnych jednotiek (približne 20 bude mať každá frakcia) a rôznorodé prostredie. Chýbať nebude ani multiplayer. Shogun 2: Total War sa objaví až budúci rok. Ak sa podarí sériu úspešne reštartovať – predsa len to už začínalo byť príliš monotónne – budeme vývojárskemu tímu Creative Assembly všetci vďační.

Zdroj: Joystiq, IGN