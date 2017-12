Odleteli na Mars. V Moskve

Rusko, Európa a Čína odštartovali päťstodňový let na Mars. Zatiaľ len v moskovskom hangári.

3. jún 2010 o 17:34 Tomáš Prokopčák

Šesticu dobrovoľníkov zavreli včera do niekoľkých miestností. Budú sa päťstodvadsať dní tváriť, že letia na planétu Mars a späť.(Zdroj: SITA/AP, ESA)





MOSKVA, BRATISLAVA. Odpočítavanie posledných sekúnd chýbajúcich do štartu. Televízny prenos, ktorý sleduje celá planéta. Obloha sa zrazu rozžiari svetlami štartujúcej vesmírnej lode. Konvenčný raketový pohon však vesmírny koráb v kozme odhodí a naštartuje motory novej generácie. Vydáva sa totiž na ďalekú cestu: cieľom je iná planéta našej slnečnej sústavy. Mars.

Nejako takto môže raz vyzerať štart medzinárodnej vesmírnej misie, ktorej cieľom bude červená planéta. Loď povezie na palube prvých ľudí, ktorí sa nohou dotknú nášho kozmického suseda. Bude to ďalší malý krok pre človeka, ale veľký skok pre celú spoločnosť.

ISS je priveľký luxus

Zatiaľ je to iba fantázia. Na skutočný let na Mars si podľa odborníkov musíme počkať najmenej tridsať rokov, a aj to iba v prípade, ak sa dohodnú viaceré krajiny.

Aby však k podobnej misii vôbec mohlo dôjsť, potrebujeme poznať všetky následky takéhoto letu. Cesta totiž potrvá zhruba dva roky, počas ktorých budú astronauti uzavretí v pár miestnostiach.

Rovnako ako šestica dobrovoľníkov, ktorých vo štvrtok uväznili v moskovskom komplexe Ruského inštitútu pre biomedicínske problémy.

Päťstodvadsať dní budú zamknutí v komplexe niekoľkých škatúľ a vedci im budú simulovať cestu na Mars. Chcú vedieť, ako bude medzinárodný kolektív reagovať.

„Cieľom je zistenie vplyvu podmienok pri simulovanej pilotovanej misii k Marsu,“ hovorí pre SME Michal Václavík z Českej kozmickej kancelárie. Zabezpečuje spoluprácu krajiny s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), ktorá s Rusmi projekt Mars 500 pripravila. Nejde pritom iba o skúmanie psychickej pohody „posádky“, zamknutú šesticu čaká viac ako sto vedeckých projektov, aj krízové situácie. Bude teda chýbať iba beztiažový stav.

Ten sa dá skúmať na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS, na päťstodňovú misiu tam však nie je priestor. „Účel ISS je iný,“ hovorí Václavík. „Musela by byť zrušená či obmedzená výskumná činnosť, ktorá na palube stanice prebieha.“

Frustrujúci pokus

Aj napriek tomu, že celý let je iba „akože“, pre dobrovoľníkov bude veľmi náročný.

K dispozícii majú zhruba päťsto štvorcových metrov zatemnených miestností bez okien, rodiny im budú nahrádzať videohry, priateľov poruchové e-mailové spojenie. Psychológovia navyše zdôrazňujú, že na rozdiel od skutočných astronautov letiacich na Mars im bude chýbať pocit eufórie, že sú pioniermi na kľúčovej misii.

Vedomie, že ich uväznili v nejakom hangári kdesi v Moskve, môže byť po čase frustrujúce. Navyše, ruský dobrovoľník Alexej Sitejev sa len pred pár týždňami oženil.

Ak sa však medzinárodný pokus vydarí, ďalším krokom je skutočný let.

„Nemožno to však očakávať skôr ako na konci tridsiatych rokov 21. storočia,“ zdôrazňuje Václavík. Už teraz tvrdí, že to bude vyžadovať medzinárodnú spoluprácu a nové technológie.

Ešte predtým však pošleme na Mars ďalšie sondy. Mali by priniesť vzorky pôdy a ktovie, možno v prachu so stopami vody nájdu dôkazy po baktériách - mimozemšťanoch.

Nám podobná planéta je stále priďaleko Skutočný let na Mars je vzdialený desiatky rokov.



BRATISLAVA. Ambície majú viacerí. S nadšením o tom rozpráva Obama aj Číňania, Európa aj Rusi. Ale každý si uvedomuje, že človek stojaci na Marse bude chcieť viac než gestá. Potrebná je medzinárodná spolupráca, financie a najmä nové technológie. Až potom sa asi najambicióznejší projekt v dejinách ľudstva môže podariť. Nebude to hneď, dokonca aj optimisti hovoria o najmenej tridsiatich rokoch. Problémov je hneď niekoľko: zatiaľ vlastníme pomalé lode, Mars má relatívne silnú gravitáciu a v ceste sa môže objaviť kozmický odpad. No najväčším problémom je kozmické žiarenie, ktoré môže u astronautov vyvolať rakovinu. Aj tak sú mnohí ochotní riskovať. Krvavý boh vojny vzdialený 50 až 400 miliónov kilometrov je symbolom. Kedysi strašil poverčivé civilizácie, dnes je nádejou vedcov. Môže dokázať, že vznik života nie je zázrak, ale kozmický zákon. (tp)