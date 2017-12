Rage - šialený Max od id Softu

Vývojársky tím id Soft netreba žiadnemu hráčovi bližšie predstavovať. V poslednom čase sa síce na prvý pohľad už tak nečiní a sláva skvelých programátorov a dizajnérov akoby zapadala prachom, no nenechajte sa oklamať.

3. jún 2010 o 16:20 Ján Kordoš

Vývojársky tím id Soft netreba žiadnemu hráčovi bližšie predstavovať. V poslednom čase sa síce na prvý pohľad už tak nečiní a sláva skvelých programátorov a dizajnérov akoby zapadala prachom, no nenechajte sa oklamať zníženou produkciou. V id Softe stále poctivo makajú na nových hrách. Engine, ktorý by mal niekde nakopať dnešné motory konkurenčných hier, je definitívne hotový, princíp megatextúr ohúri nejedného hráča a vyzerá úchvatne ako na Xboxe, tak aj na Playstatione, tobôž na PC. Lenže kvalitný projekt si žiaľ v dnešných časoch žiada čas na prípravu a veľký tím ľudí k tomu. Napriek tomu, že sa id Soft stále drží hesla „radšej menší a viac zomknutý kolektív“, mu držíme palce. Už niekoľko rokov. Rage je totiž vo vývoji pekných pár mesiacov a nebude vôbec mrzuté, ak si tento projekt pripomenieme.

Kultové značky ako Wolfenstein, Doom alebo Quake ešte stále žijú, pokračovania sa však tak skoro nedočkáme, prednosť má úplne iná hra, už spomínané Rage. Bude to podstatne odlišný titul, ktorý by sme od id Softu nečakali. Strieľačka z vlastného pohľadu to samozrejme bude stále, avšak tentoraz pribudne do hrateľnosti čosi nemysliteľné: hlavný hrdina, ktorý dokonca prehovorí (náznaky boli v Doomovi 3 a činil sa aj Quake 4 – ten ale vznikal prevažne v Ravene), príbeh, ktorý bude chytľavý a do deja tak nebudeme uvedení jednoduchou vetou (= ty hrdina, ty zabiť všetko, ty prežiť). A dokonca sa hovorí o tom, že sa budeme pohybovať v rámci možností v otvorenom svete a vyskúšame si aj dopravné prostriedky. Áno, stále hovoríme o vývojároch z id Softu.



Rage sa odohráva v post-apokalyptickom prostredí. Predstavte si Fallout 3 alebo Borderlands, len tentoraz pôjde čisto o žáner strieľačiek z vlastného pohľadu a podľa prehlásení vývojárov a niektorých ukážok spadneme na zadok z kvality grafického spracovania. Hráč ako člen špeciálneho programu Archa mohol prežiť dopad devastujúceho meteroidu pokojne v podzemnom úkryte. Na tomto mieste sa ukrýva vybraná elita ľudského národa. Že ste medzi vyvolenými, určite neľutujete. To, čo na Zemi prežilo, rozhodne nepripomína ľudský rod spred katastrofy. Už sme však trochu odbočili. Cieľom programu Archa je totiž zabezpečiť prežitie niekoľkých jedincov, ktorí sa znovu postarajú o zaľudnenie planéty. Venovať sa oplodňovaniu samičiek nebudeme, prvé, čo totiž po príchode do nehostinného sveta uvidíte, je fakt, že niektorí ľudia prežili, iní zmutovali. A nik vás nevíta s otvorenou náručou.

Rozhodne vás ale čaká apokalypsou zdevastovaný svet. Preživší sa zoskupili do odlišných frakcií a pokým máte v pamäti ešte filmovú klasiku Mad Max, viete si sami predstaviť ako jednotlivé „ľudské hniezda“ môžu asi vyzerať. Ako už bolo spomenuté, hneď po výstupe na povrch oprášite zo seba prach a klaustrofobický pocit – ocitáte sa v rozsiahlych exteriéroch a je len na vašom rozhodnutí, kam sa vyberiete. Túlať sa zničením prostredím nie je síce vrcholom romantiky, avšak isté čaro prechádzkam uprieť nemožno. V prípade Rage by ste však spravili veľkú chybu. Aspoň spočiatku bude vhodné držať sa príbehu už len kvôli obtiažnosti a slabšiemu arzenálu zbraní. Zápletka, vaše napínavé dobrodružstvo sa bude ďalej posúvať naberaním úloh u konkrétnych postáv – neskôr ich dokonca začnete spoznávať po mene a nepôjde teda len o noname figúrku, ktorá vám povie, kam máte ísť a čo priniesť, ale o rozvíjajúci sa charakter, ktorý je dôležitý pre ďalšie rozprávanie.

Vziať to môžete za pačesy jednoducho. Dostanete quest: niečo priniesť, z podzemia, ktoré je ostro strážené zmutovanými ľuďmi. Môžete ísť rovno za nosom, presne k bodu, kde predmet nájdete, vezmete a potom nohy na plecia a hybaj ho pre odmenu. Ak sa však budete okolo seba pozorne obzerať, skúmať prostredie a zákutia v interiéroch i rozsiahlych vonkajších prostrediach, istotne nájdete jeden z mnohých upgradeov. Úprav pre zbrane. Vývojári tieto prvky nechcú násilím nazývať RPG a robia dobre. Síce sa v Rage budeme rozprávať a zlepšovať svoj arzenál zbraní, o RPG to nebude. Chalabohu, tie tri písmenká nám pchajú pomaly už i do hľadania mín. V podstate získame vylepšenie vybranej zbrane, ktoré môžeme na daný predmet aplikovať. Nebudeme chodiť iba po svojich, neskôr dostaneme k dispozícii špeciálne vozidlo, buginu. Taktiež s mnohými možnosťami vylepšenia ako napríklad pancier či lepšia ovládateľnosť a rýchlosť. Vieme, že si zapretekáme, pričom využijeme fyzikálny model k devastovaniu prostredia a následne i súperov alebo v niektorých prípadoch dôjde aj na tvrdú likvidáciu protivníkov zbraňami navešanými na korbe nášho štvorkolesového miláčika.

Stále však pôjde predovšetkým o strieľačku. Rôzne druhy munície do zbrane (ako napríklad v Bioshocku) nás samozrejme potešia a výrazne ovplyvnia taktiku pri boji. Ako v spomínanom podmorskom dobrodružstve, i tu sa budú elektrické náboje a nepriateľ s nohami vo vode rovnať rýchlej smrti. Prostredie bude plne interaktívne a sme zvedaví, či ho budeme môcť využívať podobne ako napríklad v Dark Messiah of Might & Magic. Na každého bude platiť niečo iné. Je síce pravdou, že ide o strieľačku, no rozdielnosť nepriateľov vás bude nútiť hľadať ich slabiny, miesta, ktoré ich zneškodnia čo najefektívnejšie.

Vo svete Rage nebudete sami – jednotlivé frakcie budú mať pre vás kopu úloh, pričom každá z nich používa odlišné zbrane a chová sa k vám inak. Súboje sa budú odohrávať vo vnútri i vonku. Hra vsádza na dobre vyzerajúcu akciu. Systém megatextúr umožňuje vývojárom vytvoriť obrovskú plochu s pôsobivým vykreslením objektov. Jednotlivé predmety sú vymodelované s citom, postavy jedného druhu disponujú odlišnými zbraňami a oblečením, takže nenatrafíme ani na naklonované zástupy mutantov. Určite sa máme na čo tešiť. Stále však nemôžeme zabúdať na to, že ide predovšetkým o FPS, čiže nás čaká strieľanie, strieľanie a strieľanie. Dobre vyzerajúce, doplnené o príjemné prvky osviežujúce inak monotónnu hrateľnosť. Škoda, že až v priebehu budúceho roku.



