Posledný Harry Potter bude rozdelený na dve časti

2. jún 2010 o 14:10 Ján Kordoš

Prvý diel nazvaný Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1 by sa mala objaviť spoločne s filmom túto jeseň pre platformy PC, Playstation 3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS a mobilné telefóny. Druhá časť príde na trh – takisto spoločne s filmom, niekedy v strede roku 2011.

Na vývoji pracuje tím EA Bright Light, čiže anglická pobočka herného giganta, už s Potterom skúseností má, pripravil napríklad Polovičného Princa. Tvorcovia chcú tentoraz priniesť oba projekty v úplne novom engine s využitím možností vysokých rozlíšení herných konzol, zintenzívniť súboje a zlepšiť celkovú hrateľnosť, ktorá by mala byť odlišná od predchodcov. Uvidíme, či bude posledný Harry Potter zároveň aj tým najlepším.

Zdroj: Shacknews