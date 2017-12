UPC žaluje obchodníkov T–Comu. Tvrdí, že klamú

UPC upozorňuje, že obchodní zástupcovia T-Comu používajú nečestné praktiky, odporúča volať políciu. Konkurent to odmieta.

2. jún 2010 o 0:00 Miroslava Kernová, Mirka Kernová

BRATISLAVA. Spoločnosť UPC tvrdí, že jej klientov na celom Slovensku navštevujú osoby, ktoré sa predstavujú ako obchodní zástupcovia ponúkajúci služby T-Comu. Prezentujú vraj klamlivé informácie s cieľom ukončiť zmluvu s UPC a následne uzatvoriť novú s T-Com.

„Došiel jeden človek z T-Comu, že oni vyhrali licenciu na digitálnu televíziu, že aby som prešiel od UPC k nim. Povedal, že UPC nebude môcť digitálne vysielať, ako oni,“ s takouto informáciou sa obrátil na UPC zákazník o vysvetlenie.

Podobne si staršia pani pýtala radu, čo má robiť, že boli za ňou z T-Comu už trikrát, aby ukončila zmluvu s UPC, „lebo to zaniká“.

UPC vraj zrušili

Predajcovia vraj chodili aj s predtlačenými formulármi na výpoveď v UPC. Jednu z nich podpísala aj pani Š. z Bratislavy. Obchodná zástupkyňa T-Comu Žaneta H. jej rodinu informovala o zrušení UPC a dala im podpísať výpoveď.

Denník SME požiadal Žanetu H. o vysvetlenie, do uzávierky článku neodpovedala. Prvé takéto prípady sa objavili pred rokom, dnes to podľa slov hovorcu UPC Jaroslava Kolára ide do tisícok.

„Predajcovia spoločnosti Slovak Telekom nečestným spôsobom poškodili dobré meno a obchodné záujmy našej spoločnosti,“ povedal Kolár. UPC preto vyzýva svojich zákazníkov na opatrnosť a odporúča podobné prípady ohlásiť priamo firme alebo na polícii. Sama na predajcov podáva žaloby.

Najviac takýchto prípadov zaznamenali v Bratislave, Košiciach, Žiline, Poprade a Michalovciach. Hlavne u starších ľudí. Predajcovia prichádzajú väčšinou s ponukou na Magio TV. Argumentujú podľa Kolára nepravdivými informáciami – UPC zaniká, končí s ponukou služieb káblovej televízie, či nedostala licenciu na digitálnu televíziu.

„Tvrdia, že firma T-Com má údajne so spoločnosťou UPC dohodu, podľa ktorej sa majú zákazníci UPC okamžite stať zákazníkmi firmy T-Com, čo nie je pravda,“ povedal Kolár.

Díleri vraj nútia podpísať ľudí novú zmluvu a zároveň vypovedať starú. „Používajú na to predtlačený formulár, pričom zákazníkom tvrdia, že napriek predčasnému ukončeniu zmluvy im nehrozí žiadna sankcia,“ tvrdí Kolár. Nie je to pritom pravda, lebo zákazníci UPC, čo majú zmluvu viazanú, musia za jej predčasné zrušenie zaplatiť pokutu.

„Naša spoločnosť sa zásadne dištancuje od akýchkoľvek neetických obchodných praktík. Spoločnosť UPC Slovensko nás v tejto veci oslovila minulý rok. Bezodkladne sme partnerské agentúry upozornili, že akékoľvek neetické správanie je pre nás neakceptovateľné.

Naše aktuálne kontroly kvality potvrdzujú, že partnerské agentúry sa v súčasnosti zdržiavajú podobného konania,“ povedal hovorca Slovak Telekomu Andrej Gargulák.

Ak má zákazník pocit, že mu boli zo strany obchodného zástupcu poskytnuté nesprávne alebo nepravdivé informácie, na základe ktorých podpísal zmluvu, „môže podať sťažnosť,“ odporúča Gargulák.

Maťašeje požadoval osobne nápravu

Asi pred rokom generálny riaditeľ UPC Martin Maťašeje upozornil na nečestné praktiky podomových predajcov prezidenta Slovak Telecomu Miroslava Majoroša, neskôr aj viceprezidenta Rüdigera Schulza.

„Predložili sme množstvo dôkazov potvrdzujúcich toto konanie. Zástupcovia T-Comu prejavili úprimnú snahu to napraviť a prisľúbili, že budú svoje agentúry inštruovať, aby pri predaji nepoužívali zavádzajúce a nepravdivé informácie,“ povedal Kolár.

No prípady podľa Kolára z UPC neustále pribúdajú. „Ukazuje sa, že agentúry v honbe za ziskom nerešpektujú žiadne pravidlá a T-Com, ktorý si ich služby objednal, sľúbenú nápravu buď nevie, alebo nechce dosiahnuť.“

Nečestné praktiky sa vyskytujú aj pri iných káblových operátoroch. UPC tvrdí, že ich predajcovia takéto praktiky nevyužívajú.