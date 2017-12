Testovali sme počítač ukrytý v klávesnici

Čo sa stane, ak výrobca do klávesnice zabuduje celý počítač, vybaví ho multidotykovým displejom, batériou a umožní, aby sa dal k nemu pripojiť televízor bez jediného kábla? Ak hľadáte zaujímavý stroj do svojej obývačky, prezradíme vám, čo dokáže a čo nie.

1. jún 2010 o 11:10 Milan Gigel

Zoberte priemerný netbook, pridajte k nemu niekoľko technologických vychytávok a pustite k slovu dizajnérov. Výsledkom je počítač, ktorý nemá páru. Koncept, s ktorým Asus zažiaril pred rokom na svetových veľtrhoch prichádza na pulty predajní. Zaujať má fanúšikov technológií, ktorí hľadajú čosi výnimočné. Má označenie EeeKeyboard PC a namiesto kancelárií smeruje do obývačiek.

V tandeme s televízorom

Moderné televízory majú k internetu blízko, ich funkcie sú však výrazne obmedzené. Dokážu zobrazovať fotografie z internetu, zaistia prístup k videám a neraz nechýba ani prístup k sociálnym sieťam či videotelefonovaniu. Na počítače sú však prikrátke. Práve tu sa otvára priestor pre dnešnú novinku.

EeeKeyboard PC na spojenie s televízorom kábel nepotrebuje. Malý bezdrôtový prijímač pripojený do HDMI vstupu telky zaistí na päť metrov prepojenie s klávesnicou, v ktorej je zabudované všetko potrebné. Signál je prenášaný v HD Ready rozlíšení a na obrazovke sa po zapnutí objaví dôverne známe používateľské rozhranie systému Windows XP.

Je to, ako by ste k televízoru pripojili svoj počítač, alebo notebook. Ibaže tento môžete mať na kolenách a pohadzovať ho z jednej pohovky do druhej. Kým na stolíku zaistí jeho napájanie sieťový adaptér, mimo neho dodá dostatok energie zabudovaná batéria so 4-hodinovou výdržou. Káble sú minulosťou.

Pohodlná klávesnica, rafinovaný touchpad

Podsvietené hliníkové tlačidlá v plnoformátovom vyhotovení, nízky zdvih a výrazné medzery medzi tlačidlami dodávajú ovládaniu potrebnú dávku komfortu. O kvalitné spracovanie núdza nie je, chýba snáď iba lokalizácia popisiek. Kľúčové funkcie sú dostupné cez tlačidlo Fn, niektoré systémové tlačidlá dostali doplnkovú funkciu. Ak hovoríme o e-mailoch, chatovaní, sociálnych sieťach či blogoch, na svoje si prídu tí čo píšu všetkými desiatimi, ale aj tí, čo do gombíkov iba ťukajú.

Multi-dotykový displej v pravej časti plní dve úlohy. Po pripojení televízora slúži ako sekundárny displej s dobrou čitateľnosťou pre ovládanie systému a poteší nielen vtedy ak je na televízore text zle čitateľný, ale aj vtedy, ak treba mať pod kontrolou čosi z ponuky predinštalovaných aplikácií. Kým na televíznej obrazovke beží najnovší kasový trhák, na postrannom, 5-palcovom displeji s rozlíšením 800x480 bodov možno čítať e-maily, či byť na príjme. V režime touchpadu nahradí myš podobne, ako malý touchpad na notebooku. Softvéry na obrazovke tak možno ovládať pravým palcom, alebo prstami pravej ruky.

Displej, ktorý zjednodušuje život

Miniaplikácie sa snažia byť akýmsi doplnkom, ktorý neruší pri práci a svojim spôsobom kopírujú doplnkové služby mobilných telefónov. Je tu poznámkový blok, predpoveď počasia, kalendár, kalkulačka, budík či aktuálny čas, multimediálny prehrávač pre hudbu, videá a fotografie, či rýchly prístup k internetovým službám a sociálnym sieťam.

V ponuke je zopár hier a kratochvíľ, ako aj výukových titulov. Žiaľ ponuka je obmedzená a nemožno ju rozširovať ako na mobile. Snáď sa situácia časom zlepší.

Čo sa skrýva pod kapotou

Mobilný procesor s nízkou spotrebou, gigabajt operačnej pamäti, čipová súprava so slabým grafickým výkonom a akcelerátor, ktorý dokáže malou okľukou prehrávať HD videá so 720 riadkami. Počítač je postavený na rok starej technológii, čím kopíruje možnosti netbookov z tohto obdobia. Technologické vylepšenia však prispeli k tomu, aby držal krok s dobou.

O prehrávanie videa v HD rozlíšení sa stará dekodér firmy Broadcom, ktorý je zabudovaný vo forme rozširujúcej karty. Videá treba prehrávať špeciálnym softvérom, ktorý sa snaží automaticky prevziať kontrolu nad videoobsahom. Prehrávanie je plynulé a netrpí žiadnymi obmedzeniami. Dáta sú uložené na polovodičom SSD disku s kapacitou 16 alebo 32 gigabajtov. Vďaka nemu je štart systému svižný a rýchly je aj prístup k súborom.

Takáto výbava zaisťuje nielen nízku spotrebu, ale aj odolnosť dát voči poškodeniu. Veľký archív rodinných fotografií, videoklipov či multimédií pre potešenie s najväčšou pravdepodobnosťou nesklame.

Aj keď je systém rýchly, niekedy sa stáva že jeho odozva nie je okamžitá.

Obzvlášť vtedy, ak treba prepnúť formát zobrazovania, alebo treba spustiť niektorú z miniaplikácií dostupných z dotykového panelu.

Pripojíte k nemu čokoľvek

EeeKeyboard PC počíta aj s pripájaním príslušenstva. Má gigabitové sieťové rozhranie, bezdrôtový WiFi a Bluetooth modul a trojicu USB portov. Počíta s bezdrôtovou obrazovkou, či káblovým pripojením prostredníctvom HDMI či VGA konektoru, pripojiť možno aj slúchadlá a mikrofón. Chýbala nám však zabudovaná čítačka pamäťových kariet, ktorá by zjednodušila sťahovanie snímok na zabudovaný disk.

Výrobca však myslel na potrebný komfort a pribalil aj aplikáciu pre jednoduchšie zdieľanie multimédií. Stačí ju nainštalovať na domáce počítače a ich disky sa otvoria bez toho, aby bolo potrebné zložito konfigurovať sieť či prístupové práva pri zdieľaní. Je to, ak keď sa v Sedmičke po prvý krát zoznamujete s tým, ako vytvoriť domácu sieť. Jednoduché.

Praktický, avšak nie pre každého

Tento stroj je plnohodnotným počítačom, ktorý nesie vlastnosti mobilnej, netbookovej platformy so všetkým, čo k nej patrí. Je zameraný na multimédiá, stojí za ním niekoľko dôverne známych služieb Asusu pre zdieľanie a zálohovanie dát, s hraním počítačových hier však priveľmi počítať netreba. Hravo zvládne prístup na internet, obsluhu kancelárie, dokonca dokáže zastať úlohu informačného terminálu či zdieľaného počítačového pracoviska. Vzhľadom na bezdrôtový prenos videa, SSD disk, a veľký, multi-dotykový displej však treba počítať s vyššou cenou.

ASUS EeeKeyboard EK1542 Parametre: Intel Atom N270, 1GB DDR2, 16GB SSD, Gigabit LAN, WiFi 802.11b/n, bluetooth, UWB HDMI, HDMI, VGA, 5“ multidotykové LCD, 4h batéria, Windows XP Home

Hodnotenie: 4/5

Dostupnosť: Agem.sk, 556,33 €

Tento model vypĺňa na trhu medzeru v ponuke multimediálnych prenosných počítačov a nám sa tento koncept páči. Prináša vynovený pohľad na počítače do obývačky, ktoré doposiaľ čupeli v stolíku pod televízorom a ovládali sme ich bezdrôtovou klávesnicou, myšou či diaľkovým ovládačom. Odkedy sa však v spotrebnej elektronike čoraz častejšie objavujú farebné displeje s detailným zobrazením, bolo iba otázkou času, kedy čosi podobné ponúkne svet počítačov.