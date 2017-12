Slovensko má ťažkosti dostať rýchly internet na vidiek, pomôžu eurofondy

Do roku 2020 chce mať únia vo všetkých domácnostiach širokopásmový internet minimálne pri rýchlosti 30 MB/s. V tomto smere Slovensko zaostáva.

31. máj 2010 o 19:54 TASR

BRUSEL. Slovensko má v súčasnosti veľké problémy v progrese pokrytia všetkých zákutí svojho územia širokopásmovým internetom v súlade s cieľmi, zahrnutými na nasledujúce roky v digitálnej agende Európskej komisie (EK).

Pripustil to dnes po zasadnutí Rady ministrov EÚ zodpovedných za telekomunikácie minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny. Zdôraznil, že už v tomto roku by mal byť tento proces zrýchlený dostupnosťou finančných zdrojov z eurofondov.

Slovensko je medzi poslednými



Do roku 2020 chce mať EK vo všetkých domácnostiach členských štátov širokopásmový internet minimálne pri rýchlosti 30 MB/s, pričom na Slovensku majú rurálne oblasti zabezpečené pokrytie rýchlym internetom len z 54 %, aj to len na báze DSL (do 20 MB/s). To radí Slovensko až na 22. priečku v rebríčku 27 krajín EÚ.

"Slovensko je naozaj na nelichotivej priečke, čo sa týka pokrytia širokopásmovým internetom. V mestských oblastiach je to takmer 100 %, problémom je vidiek. Snažíme sa cez Operačný program Informatizácia spoločnosti zlepšiť toto postavenie a aj do odľahlých oblastí priniesť širokopásmový internet, doteraz však tento projekt ešte nezačal fungovať, prvé peniaze by z neho mohli byť čerpané v druhej polovici tohto kalendárneho roka," priblížil Vážny.

Nízka atraktivita pre investorov



Príčinou malého progresu v pokrytí bez vonkajšej pomoci je nízka investičná atraktivita pre operátorov, ktorí by museli takéto spojenie zabezpečiť.

"Je to pre operátorov neekonomická aktivita, teda zabezpečenie takéhoto pokrytia. Žiadosti od starostov obcí sú na stole, ale keď sme rokovali s operátormi, podčiarkli to, že pre nich je to vysoko neefektívna investícia," vysvetlil Vážny.

Uľahčiť prístup vidieka k vysokorýchlostnému internetu by teda mohli europrojekty, momentálne však na úplné pokrytie krajiny neexistuje v programe dostatok zdrojov.

"Asi 33,2 milióna eur by malo byť k dispozícii pre operačný program, spolufinancovanie by bolo 85 % ku 15 %, prihlásiť sa na výzvy budú môcť jednotlivé obce alebo združenia viacerých obcí. Avšak v slovenskom prípade sme si ešte nestanovili také ciele, o ktorých sme dnes rokovali s kolegami z ostatných členských krajín, teda o docielení 100-% pokrytia. Naň by podľa môjho názoru bolo potrebných v prípade Slovenska spolu asi aj štvornásobok súčasných určených zdrojov," kalkuloval Vážny.