SRo spustí od septembra digitálnu stanicu pre deti a mladých

Rozprávky a ďalšie rozhlasové diela pre deti a mládež má od septembra ponúkať tretie digitálne rádio Slovenského rozhlasu (SRo) - Rádio Junior.

31. máj 2010 o 13:00 Milan Gigel, (sita)

V súčasnosti sa vysielanie rádia skúša. Rádio by malo vo veľkom využívať bohatý rozhlasový archív, ktorý ukrýva aj niekoľko desaťročí výroby hier pre deti a pre mládež. Rozhlasové rozprávky a večerníčky budú podstatnou súčasťou jeho programu. Napríklad tento rok vďaka podpísanej zmluve so štátom SRo vyrobí - v porovnaní s minulým rokom o sto percent viac rozprávok pre deti - 10 rozprávkových hier a 200 monologických rozprávok (večerníčkov). Pripravuje aj monologické rozprávky v jazykoch národnostných menšín, povedal pre SITA programový riaditeľ SRo Ľuboš Machaj, ktorý verí, že rozhlasu sa podarí rovnaký trend udržať i na budúci rok.

Rádio Junior chce osloviť najmenšie deti až po stredoškolákov. Tento rok by malo vysielať najmä z archívu. No už v roku 2011 prinášalo nielen rozprávky a hry pre deti a mládež, ale aj vlastné vzdelávacie programy pre deti. Vo vysielaní by sa tiež mali objaviť súťaže a ankety. "Bude to vyslovene cielená programová služba a verím, že si nájde svojich poslucháčov," uviedol pre SITA Machaj. Podľa Machaja, Junior bude "nová programová služba, ktorá nebude šírená terestricky, ale tak ako Klasika a Litera pomocou satelitu a internetu". Rozhlas rokuje aj o jej šírení cez káblovú retransmisiu.

Vysielanie Rádia Junior budú tento rok zabezpečovať traja pracovníci, ktorí v súčasnosti majú na starosti prvé dve digitálne stanice SRo - Rádio Litera a Rádio Klasika. Koordinuje ich bývalý šéf Rádia Devín Silvester Lavrík. Klasika vysiela najmä klasickú hudbu a Litera umelecké slovo. Zatiaľ ich môžu prijímať poslucháči iba zo satelitu Sky link a cez internet. V budúcnosti by sa mali dať počúvať aj cez káblovú retransmisiu. Tieto digitálne rádiá začal rozhlas vysielať skúšobne vlani v lete, od januára idú naostro. Ich vysielanie čerpá z archívu SRo. Ak sa programy digitálnych rádií rozšíria a začnú tvoriť vlastné nové programy, budú personálne posilnené a dostanú vlastné rozpočty. V súčasnosti sú finančne pod Rádiom Devín. Program Rádia Junior by však mali už tento rok uvádzať a neskôr možno tiež moderovať aj deti.

Klasika, Litera a Junior sú zriadené najmä na sprístupňovanie bohatého rozhlasového archívu. V dlhodobom horizonte sú prípravou na prechod na digitálne vysielanie. Digitalizácia rozhlasového vysielania však na rozdiel od televízneho nemá zatiaľ určený termín. Rozhlas však časť zo svojich staníc chce zaradiť do prvého multiplexu digitálneho terestrického televízneho vysielania (DVB-T). Viac informácií možno nájsť na internetovej adrese - http://www.slovakradio.sk/inetportal/web/.