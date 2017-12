Sfarbenie čmeliakov nemusí slúžiť na ochranu

Britskí vedci zistili, že vtáky rozpoznajú čmeliaky na základe spôsobu ich letu a zvukov a nie podľa ich sfarbenia.

31. máj 2010 o 15:56

BRATISLAVA. Čmeliaky pred predátormi chráni pravdepodobne viac ich spôsob letu a zvuky, ktoré vydávajú, než ich výrazné žltočierne sfarbenie. Tvrdia to britskí vedci z University of London, ktorí výsledky svojej štúdie uverejnili v časopise Journal of Zoology.

Vedci počas svojho výskumu chceli zistiť, či nepôvodné, odlišne sfarbené populácie čmeľa zemného (Bombus terrestris) budú v skúmaných oblastiach častejším terčom útokov vtákov než jedince pôvodnej populácie, ktorým sa väčšina predátorov vyhýba.

Označkovali preto celkovo 989 jedincov štyroch rôznych poddruhov čmeľa zemného, ktoré sa navzájom odlišujú sfarbením. Následne monitorovali ich pohyb a nakoniec spočítali počet uhynutých jedincov v jednotlivých populáciách.

Experti predpokladali, že v lokalitách, kde sa popri pôvodnom poddruhu vyskytujú aj nepôvodné populácie, budú mať vyššie straty práve čmeliaky patriace k nepôvodnému poddruhu. Dôvodom mala byť skutočnosť, že miestne vtáky ich pre ich odlišné sfarbenie budú častejšie loviť. Tento predpoklad sa však nepotvrdil.

Vedci na základe týchto poznatkov dospeli k záveru, že vtáky sa pri výbere koristi riadia primárne inými faktormi než je sfarbenie hmyzu, napríklad spôsobom jeho letu a zvukmi. Taktiež si myslia, že sfarbenie čmeliakov môže zohrávať aj iné úlohy, než sa doteraz predpokladalo.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.