Hunted: The Demon’s Forge - späť do podzemia

Na prvý pohľad sa môže zdať, že Hunted: The Demon’s Forge pôjde znovu o RPG, avšak ide nesmierne nenápadné klamanie telom. Síce môžeme tento akčný projekt považovať za dnes už klasické výlety do podzemia, dungeonov, v hre sa mnoho RPG prvkov nenájdete.

31. máj 2010 o 16:00 Ján Kordoš

Vývojársky tím inXile nepatrí medzi extrémne plodné a ich posledný väčší projekt The Bard’s Tale si pamätá len zdravé jadro hráčov. Sú to však spomienky viac než príjemné. Na pomerne otrepanú šablónu fantasy RPG s akčnou príchuťou totiž naniesli riadnu dávku sarkastického humoru. Hlavný hrdina, lenivý bard totiž skôr než išiel zachrániť princeznú, chcel vedieť, či z toho bude niečo i mať a ako tá slečna vyzerá. Čo sa týka hrateľnosti nešlo o extra zábavný projekt a niektoré prvky nás skôr štvali, ale bolo to čosi iné, neopozerané a vtipné.

Postaviť akčnú hru na dnes už pomerne lukratívnom prostredí je vynikajúci nápad. Síce si v kobkách štatistiky zlepšovať nebudeme, vadiť by to príliš nemalo. Veď kedy sme mohli okúsiť niečo podobné? Na Die by the Sword si spomenie už len málokto.



Tým hlavným dôvodom pre čo hodiť okom po tomto projekte, je zameranie sa na kooperatívne hranie. Istotne, spolupracujúcich hrdinov sme tu mali už dosť, tentoraz je ale celá hra poskladaná so zaujímavých elementov. Jednak je tu fantasy – čím odpadá používanie typických strelných zbraní a jednak sú obe postavy od seba ľahko odlíšiteľné, pričom pri hraní kampane možno očakávať i rozvinutie vzťahov medzi Katicom a Allurou. Ten prvý je typický svalovec, používa predovšetkým chladné zbrane, protivníkom sa dokáže postaviť tvárou v tvár. Allura ako ženský charakter ovláda predovšetkým luk a snaží sa podporovať svojho priateľa z bezpečnej vzdialenosti. Nebude nám chýbať ani mágia, tá ale nebude klasicky aktívna, lež zložená z podporných kúziel.

Po celý čas budete teda postupovať vo dvojici. Ak nebudete mať po ruke priateľa, iniciatívy sa chopí umelá inteligencia, čo je jeden z dôležitých pilierov hrateľnosti, ktorý nesmie stáť na hlinených nohách, inak sa zosype celá zábava. Samotné hranie budeme sledovať z pohľadu tretej osoby, pričom sa to celé nápadne podobá napríklad na systém Gears of War. V tomto prípade je však kamera ešte bližšie pri charakteroch a užijeme si tak detailne vymodelované postavy i brutálnu akciu pekne zblízka. Len aby na to nedoplatila prehľadnosť.

Katic predstavuje postavu, ktorá sa bude neustále hrnúť dopredu a mlátiť okolo seba, takže na seba sústredí všetku pozornosť nepriateľského osadenstva. Allura dostáva šancu zo zálohy. Na základe tejto spolupráce funguje aj postupné vylepšovanie postáv, respektíve nakupovanie nových pohybov a útokov. Katic tak môže so svojich gigantickým mečom vyhodiť do vzduchu nepriateľa a Allura ho tam ešte zopár sekúnd udrží vďaka strieľajúcim šípom. Je zrejmé, že postupne získa Katic silnejšie a efektnejšie údery, Allura napríklad rôzne druhy šípov či ich vystrelí naraz viacero. Spoluprácu zažijeme aj v rámci hádaniek. Tie budú vo svojej podstate jednoduché, kooperácia však nutná je. Katic vie napríklad rozbiť kamenné dosky prekážajúce v ceste, Allura svojimi ohnivými šípmi aktivuje mechanizmus založený na princípe „horí tamto, otvoria sa dvere“. Žiadne veľké hlavolamy sa konať nebudú.

Hunted: The Demon’s Forge nevyzerá ako na extra hit, ktorý bude v médiách masírovať naše hlavy mesiace pred vydaním. To navyše nie je zatiaľ bližšie stanovené, optimisticky môžeme očakávať začiatok budúceho roku. Nenápadná príťažlivosť Hunted sála práve zo spojenia jednotlivých prvkov: máme tu zatuchnuté kobky dungeonov a všelijakú nemŕtvu háveď, ktorá v kooperatívnych hrách zatiaľ spracovaná nebola – teda z pohľadu primárne akčnej hry. Obe postavy sú navyše odlišné, využívajú iný štýl a spôsob boja, takže to nie je už len o tom, že jeden panák má žlté tričko a čierne vlasy, druhý opačne a oba strieľajú z brokovnice. Fungovať by to mohlo, to však ukáže čas.