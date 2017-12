Rig’n’Roll - štrajkujúci kamiónisti

Sú hry, po ktorých sa obzrie jedno percento hráčov a z tejto štipky možno ďalšie percento aj prejaví záujem o ňu. Napriek skromnému publiku sa však vždy nájde niekto, pre koho vývojári ťukajú riadky šialeného vývojárskeho kódu.

28. máj 2010 o 15:00 Ján Kordoš

Sú hry, po ktorých sa obzrie jedno percento hráčov a z tejto štipky možno ďalšie percento aj prejaví záujem o tento kúsok. Napriek skromnému publiku sa však vždy nájde niekto, pre koho vývojári píšu riadky šialeného vývojárskeho kódu. Niekto zhrozene pozrie, niekto si zaťuká na čelo a niekto tam v pozadí si sadne a teší sa na nový simulátor vodiča kamiónu. Českí vývojári z SCS Software vydávajú ako na bežiacom páse svoje budgetové verzie tohto žánru, podobajúce sa ako vajce vajcu, maximálne jazdíte po inom regióne s inak otextúrovanými ťahačmi. Ale stačí to a máte to doma z regálu supermarketov za pár drobných.

Povolanie snov

Ako už istotne tušíte, dostanete za úlohu predviesť sa ako vodič kamiónu prevážajúci tovar z jedného miesta na druhé. Je to skutočne tak: vyberiete si z ponuky a už sa vyberáte cestou necestou, ohraničení časovým limitom, stavom nádrže a vašim umom. Dorazíte na miesto určenia, do vybraného skladu, zinkasujete odmenu podľa toho, či ste to stihli a tovar nepoškodili a znovu a znovu a znovu. A dokáže to byť svojim spôsobom i zábavné. Horšie však je, že o Rig’n’Roll sme počúvali bezmála štyri roky, čo je doba hodná veľké AAA projektu a nie pľuvancu medzi oči, ktorého sa nám dostalo. Vec sa má totiž tak, že keď už nejaký ten mesiac čakáte navyše, zvýšia sa i vaše očakávania a po precitnutí v horách šialenstva sa nedá reagovať inak, než sklamaným zatracovaním.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Už dlhé roky sú totiž známe princípy: prídem na určité miesto, prevezmem tovar, dopravím ho na určené miesto, zinkasujem peniaze, za ktoré jednak opravujem poškodený kamión a následne ho i vylepšujem, prípadne kúpim lepší. To sedí, pričom lákavá ponuka ovládania celej spoločnosti na prepravu robí z pôvodne simulátoru i hru so štipkou stratégie. Najmete šoféra (má určité vlastnosti, spoľahlivosť a taktiež oddanosť firme), dáte mu do vlastných rúk kamión, určíte ako sa má na cestách správať, aké ponuky brať a okrem pravidelnej dennej výplaty sa už sám stará, rozváža tovar a zarába. K tomu si predstavte pomerne rozľahlú mapu s niekoľkými mestami, mestečkami, do ktorých môžete zavítať, kde si môžete kupovať sklady a otvárať nové pobočky. Samotná infraštruktúra je logická a prepracovaná do príjemných detailov, takže sa cítite ako na skutočnej ceste. Dobre, to je na papieri. Ako vyzerá skutočnosť?

Prázdna nádrž

Úprimne, odpustiť chyby pri zachovaní príťažlivej hrateľnosti sa snažíme za každých okolností. Nech je hra akokoľvek vyčačkaná a má gigantickú rozlohu, slávnych dabingových hercov, skutočné vozidlá, lode, šaty – proste čokoľvek. Ak napriek spoľahlivým atribútom, ktoré lákajú nevedomého hráča samotná hrateľnosť kolíše okolo priemeru, je nutné byť nekompromisným. Chyby, ktoré však prináša Rig’n’Roll sú neodpustiteľné, amatérske, frustrujúce a hlúpe. Takže na toto sme čakali tie štyri roky? Spomínaní českí tvorcovia to zvládnu za šesť mesiacov a zbytočne sa pri hraní nerozčuľujeme.

Začneme nenápadne. Táto hra má príbeh. Idiotský a vlastne absolútne zbytočný. Tvorcovia dej situovali do neľahkých časov v budúcnosti, kedy americké ťahače znovu zažívajú svoj zlatý vek. Či je rok 2014 alebo 2024 (v hre ten druhý) je jedno – všetko vyzerá ako dnes, prípadne pred 5 rokmi, kedy sa zrejme začalo o hre premýšľať. Len šialenca mohlo napadnúť, aby bolo Rig’n’Roll situované do budúcnosti. Prečo? A ako sa to prejavuje? To netuší nik a nijak. Teraz si popustíme uzdu fantázie: keby niekto vymyslel tuctový príbeh o mladíkovi, ktorý sa chce bez peňazí presadiť a v 70. rokoch minulého storočia, na dlh si kúpi zhrdzavený ťahač a postupne bohatne a starne, odomykajú sa nám nové a nové mašiny s novými a novými vylepšeniami a technologickými serepetičkami, všetkým by to stačilo, všetci by krochkali blahom.

Lenže nie, ruskí vývojári mali skvelý nápad. Aby to nebolo všetko: raz za čas natrafíte na akési postranné misie, kedy vám ktosi zavolá, že potrebuje nutne prepraviť náklad, prípadne seba. Sú tu dokonca aj vedľajšie postavy, ale nie, že by ste si ich pamätali. Tak hlúpe rozhory, tak nezáživné monológy – to je čosi úchvatné a aby bolo dielo dokonané, nedajú sa dialógy preskočiť, niekedy (chvalabohu) vypadne dabing. Výsledok: Nick – teda vy – zakladáte v Kalifornii spoločnosť zameranú na prepravu tovaru. Ostatné je absolútne nepoužiteľný a zúfalý balast okolo.

Malá historka z hrania #1

To si tak človek povie, že kašle na to, nechce sa motať medzi tými niekoľkými mestami, kde má kúpené sklady, chce vyraziť i ďalej, tam hore. Veď cestou naberie rýchle zákazky cez telefón či vezme stopárov a zarobí si na naftu. Dá sa. Hodinku, dve, tri sa motá, v rámci normy a zaťatých pästičiek si užíva, dokonca i niečo do vrecka dal, uvidel nové kraje, široké diaľnice i horské serpentíny. So zážitkami za batoh ide znovu domov, tesne pred finálnou destináciou mu zavolá priateľ, či nepomôže jeho priateľke, ktorú obťažujú v neďalekom motoreste. Čo čert nechcel, ten podnik bol tuto, ľaľa pár stoviek metrov pred nami.

Tak dobre, dobrá duša hráčova súhlasí, pomôže priateľovi v núdzi. Nudná animácia. Polygónová špata reve, nastupuje do miláčika hráčovho. Z motorestu vybehnú burani. Jeden má zbraň. Pif-paf. Strih. Kamión uháňa po ceste. Za nim ten s buranimi. Pif-paf. Tieto strihy zopakujte tak desaťkrát. Nechápete. Potom už môžete hru ovládať. Poviete si, že im asi máte utiecť. Pif-paf, ozýva sa za vami. Alebo zastaviť? Pif-paf. Alebo čo máte robiť? Pif-paf, bože, ten chlapík má asi kolt s nevyčerpateľnou muníciou. A prečo preboha nie je práve teraz na štvorprúdovej diaľnici ani jedno auto? Pif-paf. Alebo má kolt na diabolky? Haha. Pif-paf. Na obrazovke: si mŕtvy, game over. Hráč chvíľu pozerá a premýšľa, čo toto robí v simulátore vodiča kamiónu s menšou príchuťou logistiky. A prečo sa tak stalo po 10 sekundách od minútovej animácii dvoch naháňajúcich sa kamiónov? Čo? No... nik netuší. Hráč kliká na Ok a ocitá sa v hlavnom menu. Šípi zlodejinu. Po zistení, že tá @#$%^&* hra si neuložila ani raz automaticky pozíciu, sa z nejedného flegmatika stane uslintaná a rozzúrená beštia. Tri hodiny života sa rozplynuli pred očami.

Garáž

Dobre, má to hlúpy príbeh, o ten však predsa nejde, dôležité je to, že si môžeme aspoň virtuálne sadnúť za niekoľko desiatok ton ťažké monštrum a hybaj ho desiatky minút nosiť niečo tam a späť. Áno, to áno. Najprv zistíte, že ťahačov tu je len niekoľko druhov a niektoré od seba na tom upotenom obrázku nebudete vedieť rozoznať. Istotne, jeden kamión má typicky americký rypák a vyzerá to super, iné, zas „kapotu“ vôbec nemajú. Ale inak je vizuálnych rozdielov pri tých zopár kamiónoch menej. Dobre, sú niektoré silnejšie a rýchlejšie a vôbec a majú inak rozložené budíky v interiéri. A všetky sa dajú vylepšovať mnohými spôsobmi. Áno, ale keď už, sakra, robím na hre toľko rokov, aspoň trochu sa snažím a hodím do hry viac autíčok, než by zvládol kadejaký diletant za pár týždňov v Skicári nakresliť. Ale dobre, tamten má inak usporiadané svetlá a henten zas trochu viac predĺžený predok a tamten má mriežku na chladiči úplne, ale úplne inú. Plač nepomôže.

Na cestách

Takže vozíte tovar. Jednotlivé kamióny sa správajú podľa svojich možností reálne a taktiež okamžite pocítite zmeny po zakúpení súčiastok vylepšujúce váš výkon či brzdy. Po tejto stránke sa človek nemôže príliš sťažovať a často je skutočne cítiť ten kolos, ktorý máte za zadkom. Priznávam sa, že tak veľkú beštiu som ešte nemal šancu šoférovať, osobne mi stačila plne naložená dodávka. Je to rozhodne čosi iné ako naháňať sa so športiakmi v Need for Speed. A príjemná zmena. Lenže potom vyjdete na cesty a zistíte, že všetci ostatní vodiči sú totálne prasatá a policajti sú horší ako tí skutoční. Naozaj! To sa zdá, akoby umelú inteligenciu vodičov v hre robili podľa čerstvých majiteľov vodičského preukazu, ktorí sa na ockovom bavoráčiku chcú predviesť pred slečnou viac než sporo odetou a zmachlenou ako na maškarnom plese. Sú sprostí. Fakt. Samotná jazda je tým pádom značne degradovaná do očakávania, kedy sa zase niečo stane, aby som znechutene hru vypol čarovnou kombináciou ALT+F4. Dlho sa nič nedeje? Ticho pred búrkou. A to takou s krúpami, že elektrina vypadne a vy v tom nečase musíte ističe von do lejaku nahodiť, bránka sa vám však zavrie a nemáte od nej kľúče. A moknete. Začína fúkať vietor, ktorý vám do tváre vniesol posledný leták z tesca poliaty niečím hnedým... ach, radšej nechajme prehovoriť zážitky z hrania, lebo sa nám to tu začína zvrhávať.

Malá historka z hrania #2

Dobre, tých historiek bude viac, autor vás chce prozreteľne uchrániť od svojich pokusov o prerozprávanie epického dobrodružstva za volantom gigantického obra, brázdiaceho rozpálené asfaltové cesty JúEsEndEj. Takže si musíme položiť zásadnú otázku: čo také tie ostatné autíčka na cestách robia, že chudák recenzent pravidelne usedavo plakal? Tak napríklad prechádzajú z pruhu do pruhu. Nečakane. Ak už nie tesne pred vami, tak v takej vzdialenosti, že to neubrzdíte. Ono to nie je zábava, tu proste nedupnete na brzdu a do troch sekúnd stojíte. Vy to kravu ubrzdíte možno na stovkách metrov! Dobre, k vodičom. Nie vždy majú na zmenu pruhu dôvod. Niekedy nečakane i stoja v pruhu. V pravom. Na diaľnici. Najlepšia býva „plynulá jazda“. Ono totiž nik nepozná čosi také, že mimo mesta sú viacprúdové rýchlostné cesty a diaľnice na to, aby v ľavom pruhu išli tí pomalí, v strednom tí friškejší a vľavo piráti ciest alebo tí, ktorí sa ponáhľajú. Tu nie, tu sa v každom pruhu predbiehajú. Ako? Jeden ide rýchlosťou 30 míľ za hodinu, druhý 31 a tretí 32. Raz za čas sa stane, že niektorí nečakane a bezdôvodne pribrzdí. Prečo, to vie len programátor umelej inteligencie vo vývojárskom tíme, od ktorého sa to ale nedozvieme, lebo je už pekných pár rokov neustále opitý. Čiže všetci robia prasačiny a koľko zábavy si užijete v pravouhlých zákrutách, to ani vedieť nechcite. Trúbenie nepomôže.

Okej, kamionista sa ponáhľať nemusí, nie? No musí, pretože pri zákazke súperíte s ďalšími kamionistami (normálne preteky, ten je prvý, ten druhý atď. !!!) a navyše máte časový limit, ktorý vás núti porušovať všetky predpisy! Inak to nestihnete a dostanete čo? Nič a prázdnu nádrž! Je to absolútne choré a pri prepchatých cestách s kopou idiotov na kope (dá sa navoliť frekvencia vozidiel na ceste, autor článku ju mal na cca ¾, prázdne cesty vyzerajú skutočne zle) i nemožné, aby ste jazdili čisto a pokojne.

Absolútne orwellovsky pôsobia policajti. Sú to kreténi. V hre. Aby človek nebol následne bití pokutami reálnymi. Keď do niekoho ťuknete, okamžite počujete sirénu. Hoci nikto nikde pol sekundy predtým nebol. Hneď vás majú. Je to choré, je to absolútne sprosté, hlavne ak vy za to nemôžete – viď. vyššie uvedené ódy na múdrosť ostatného osadenstva na ceste. Alebo na horských serpentínach či priechodoch nemôžete prejsť žltú čiaru v strede vozovky. Jasné, kamióny by tu predbiehať nemali, ale... ale keď nič nejde oproti a tá zákruta je fakt ostrá a cesta úzka, tak si to zjednodušíte a spravíte i bezpečnejšie. Stačí kúsok a v spätnom zrkadle (ktoré nevidíte, ale o tom neskôr) vidíte majáčik. Kurnik. Alebo chcete obehnúť auto idúce po rovine rýchlosťou 15 míľ za hodinu. Majáčik. Alebo sa chcete vyhnúť nezmyselne brzdiacemu autu, aby ste nedostali pokutu za náraz do vozidla. Víííí-júúúú, víííí-júúú. Des a hrôza, trieskanie a plač.

Firma

Tak dobre, môžete prosperovať aspoň vďaka ostatným šoférom. Lenže táto časť bola zrejme doprogramovaná týždeň pred zaslaním review kódu. Každý potenciálny zamestnanec je ohodnotený číslom – na ktorej je úrovni. Aha, to je super, poviete si. Možno áno, veľké viete čo to však vypovedá o tom, aký je v skutočnosti. Aké má skúsenosti? Koľko tovaru a za koľko dní už previezol a s akou úspešnosťou? Nie, tu máte čím vyšší level, tým viac mu musíte denne platiť. Dobre, niekoho si teda – toho najslabšieho najmete. Tak mu kúpite kamión. Následne mu môžete povedať na aké dlhé trasy má brať zákazky, ako rýchlo sa snažiť tovar dopraviť a podobne. Pár takýchto ukazovateľov posúvate tu doprava, tam doľava. Výsledok? Ja osobne netuším a neviem, čo to robilo. Týmto nastaveniam totiž absolútne chýba informačná hodnota. Čo sa stane, ak je ukazovateľ maximálnej vzdialenosti prepravy na tretej paličke zo siedmych? Alebo štvrtej? Tak nech to, pre božie zmilovanie, napíše perimeter v míľach. Alebo nech miesto týchto šialených „šúpatiek“ pripraví klasické „fajočky“. Chcem, aby šofér porušoval maximálne dovolenú rýchlosť? Áno alebo nie. Chcem, aby predbiehal? Áno alebo nie. Chcem, aby riskoval i za cenu poškodenia tovaru. Áno alebo nie. Lenže nie, nič také, pekne tu šmejdite kurzorom sem a tam a čo to spraví, vie asi len ten, kto tieto šialené algoritmy programoval.

Interfeeejs

Zábava graduje. Takže točíte volantom, pridávate plyn, brzdíte, môžete smerovky vyhadzovať a svetlá či stierače zapnúť. To sa ešte dá... teda... ani nie, pretože svetlá môžete zapnúť iba v šere – a to sa i tak deje automaticky, pričom majú len dva režimy: zapnuté a vypnuté. Stierače taktiež, ale keď tu prší, ani to nezaregistrujete. Horšie to je so samotnými kamerami. Externá môžete okrem troch zoomov ešte i manuálne, pomocou myšky, nastaviť tak, aby ste i čosi videli. Záhadou ostáva, prečo sa niekedy – napríklad raz za čas po prepnutí do interiéru, zaplatení pokuty (dobre, nie raz za čas, ale pravidelne), prevzatí tovaru... – kamera zmení na absolútne inú. A aby bola zábava, nepoužiteľnú, takže behom sekundy, dvoch, do niečoho nabúrate a skôr než si uvedomíte, čo sa deje, nabúrate znovu a poznáte to, majáčiky v spätnom zrkadle. Keď sme pri tých zrkadlách. Ako keby ste ich nemali. Pri maximálnom oddialení v interiéri tie bočné nevidíte. Ani jedno. K tomu ľavému musíte otočiť gebuľou (stlač 4), zistíte, že je akési zaflusané, nič v ňom nevidno, tak otočíte hlavu späť (stlač 5), pozriete napravo (stlač 6), tam budete radi, ak zistíte, že tamto je asi to zrkadlo, ale to sivo-divné je asi plocha, v ktorej by sme mali niečo vidieť. Stlačíte 5, zistíte, že ste behom týchto dvoch sekúnd do niekoho drcli, lebo si povedal, že zabrzdí / prejde do vášho pruhu a až potom zabrzdí. Majáčiky, ktoré vi... dobre, nevidíte, ale počujete.

Otrasné skúsenosti pokračujú v akomsi pochybnom plánovači. Mapa je v ňom zlá. A prečo? Prežiť sa nedá už len to, že zoom v tom maličkom výreze funguje tak, že klikáte na ikonku označenú lupou a symobolom +. Fajn, tak keby bola toto jediná chyba. Lenže ono sa tu nezobrazuje nič, len cesty a mestá. Žiadne benzínové pumpy, žiadne odpočívadlá, žiadne opravovne. Tie vidíte len počas jazdy na mape, ktorú si musíte vyvolať (TAB), zoomujete na nej, čo je fajn (CTRL + TAB) a zistíte, že beznínové pumpy sa objavia všetky až po istom stupni priblíženia, že je to vlastne úplne bezvýznamná mapa a že navigačný systém je aký? Prekvapenie, absolútne nepoužiteľný! On vám proste klame a chce, aby ste nikdy do cieľovej destinácie nedorazili, pretože ten technologický zázrak vás chce istotne nalákať do nejakého tmavého lesíku, kde vás potom napadne a znásilní. Iný dôvod, prečo ten krám naviguje zle, skutočne neexistuje. Čestné iskričkovské.

Malá a krátka a posledná historka z hrania

Unavený šofér nestíha brzdiť pred kreténom, ktorý si práve zmyslel, že ten pruh smerom naľavo je zrejme odpočívadlo. Nebolo. Gumy pískajú, vodič ťahaču sa pokúša vyhnúť do protismeru trojprúdovej cesty. Oproti ide jedno, jediné auto. Samozrejme v ľavom pruhu. Riskantná myšička. Takmer to vyšlo, len náves škrabol oproti idúce vozidlo, ktorého šofér zrejme zaspal za volantom, keďže si nevšimol na neho sa rútiaci kolos a išiel stále rovno akoby sa nechumelilo. Policajti už spievajú svoju smrtiacu melódiu. Zúfalé vzlyky derúce sa z chlpatej hrude šoféra kamiónu v rifliach, flanelovej košeli a šiltovke pomaly zanikajú v brziacom manévri. Nechce predsa ochrancom zákona unikať. Lenže tí kreténi to napálili do brzdiaceho návesu a niekoľkonásobne zvýšili pokutu za napadnutie policajtov. Čože? Kristove mačety...

Kráska a zviera

Na prvý pohľad vyzerá Rig’n’Roll uchádzajúco, tak o prsia čínskej gymnastky lepšie, než projekty SCS Software. Potom však zistíte, že tie autá sa opakujú, hýbu sa tak trochu divne a keby to boli kvádre, aspoň by to nebol až tak veľký žrút výkonu. A divne sa lesknú. Zábava nastane v noci, keď sa na obrazovke zjaví hneď niekoľko zdrojov svetla – najlepšie niekoľko aut v meste, kde svieti pouličné osvetlenie a možno i nejaká žiarovka v priľahlej budove. Počet obrázkov začne klesať tak rýchlo ako hokejová nálada počas prvých 14 minút zápasu s Dánskom. A prečo? Veď to vyzerá ako dvakrát vyvrátený obed, hlavne v rezidentných oblastiach, ktoré vyzerajú ako mestá duchov! Fajn, krajina je pomerne pestrá a ciest je tu dosť. Lenže oni sľubovali slobodu a extrémne veľkú rozlohu. A čo nám páni priniesli? Už-už sa skoro z pera recenzentovho vydralo vulgárne pomenovanie výkalu, no dodržal sľub a slovíčko hovno nepoužil. Celé to je jedna veľká cesta, tu širšia, tu užšia. Síce máte možnosť vedľajších uličiek v meste, na diaľnici máte more výpadoviek, na každom kroku mnoho križovatiek. Lenže drvivá väčšina z nich sa začína betónovými zátarasami. A tie neprerazíte. Plačte, aspoň sa vám uľaví, ale nepomôže to. Je to úbohé a to sa tešte na fakt, keď zistíte, že všetky objekty sú statické a nech vrazíte do čohokoľvek, okamžite zastavíte, popraská vám predné sklo, na jednej strane odpadne nárazník a vždy sa začnú pohupovať akési veci na kabíne. Jediným plusom sú vynikajúco vymodelované interiéry jednotlivých kamiónov. A niektoré oblasti vyzerajú celkom k svetu - poznámka: sú vybrané len najlepšie obrázky z hrania, nie tie, v ktorých krajina vyzerá mdlo a umelo.

Dalibor Janda

Isteže, jeho superhit „Benzín“ je neskutočným trhákom (uší) i dnes, ale už proste autorovi dochádzajú nápady na podnadpisy. Zvuky sú podpriemerné. Motor síce hučí – možno i tak ako by mal, ale všetko naokolo je úbohé. Vývojári zrejme nepochopili zmysel dopplerovho javu. Nemuseli by sa hneď hrať s frekvenciami zvuku vzhľadom na vzdialenosť od zdroju a prijímača, ale pri externom pohľade zvuky blížiacich sa vozidiel takmer nepočuť, keď ste v najkratšej vzdialenosti s nimi, stále počujete niečo nepatrné a keď plechové beštie máte za sebou, ozve sa hučiaci zvuk motoru, ktorý rýchlo stíchne. Detailista? Keby aj, po celý čas sa hráč bude mať tendenciu otáčať, čo to, kde to ide?

Cieľová stanica

Na Rig’n’Roll sa čakalo roky. A bolo to čakanie kruté, s ohníčkami v očiach, čo všetko by hra mohla priniesť, ako sa hráč bude môcť ponoriť do gigantického sveta, ktorý skutočne žije vlastným životom. To, čo k nám dorazilo, je výsmech. Nielen budgetov, ale i zábavných hier. Od tejto hry znechutene odišiel po hodine zúfalstva i človek, ktorý vydržal 12 hodín takmer nonstop prevážať tovar medzi tromi mestami v Euro Truck Simulator! Na druhú stranu: je to až tak zlé, že to treba odporučiť. Aspoň si budete vážiť kvalitu i priemerného produktu.

P.S.: Dokonca tu nemáte ani tachometer na sledovanie prejazdených kilometrov, aby ste sa mohli pochváliť ostatným kamarátom!

P.P.S.: Pri hraní, písaní recenzie a editovaní neboli požité žiadne alkoholické a iné omamné látky, zato však presne 21 káv, 3 energetické nápoje, 2 bagety, 1 balík zemiakových lupienkov, 4 banány a 4,5 litra minerálnej vody.