Elektronizácia zdravotníctva má neznámu cenu

Ministerstvo zdravotníctva predstavilo svoju koncepciu elektronizácie. Koľko bude stáť, však povedať nechce.

28. máj 2010 o 0:00 Veronika Folentová

eHealth v praxi Prvá fáza v rokoch 2009 – 2013: V rámci nej sa má eHealth robiť v troch vlnách. Prvá už prebieha, druhá sa pripravuje a tretia plánuje.

Prvá vlna s kľúčovým projektom „Elektronické služby zdravotníctva – prvá prioritná oblasť “ má byť hotová do 30.3.2012.

Za nimi budú nasledovať alfa a beta verzia riešenia, pilotná a skúšobná prevádzka.

Následne sa odovzdajú služby do ostrej prevádzky.

Prvé pilotné riešenia budú nasadené v roku 2011. Druhá fáza v rokoch 2014 – 2018. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva

BRATISLAVA. Elektronizácia zdravotníctva, teda takzvaný eHealth, by mala byť hotová do roku 2013. Teda aspoň jej legislatívna časť.

Ide o elektronizáciu zdravotných kariet, preukazov či predpisov. Povedal to včera Vladimír Hučko, riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií.

Koľko bude stáť? Nepoviem

Na otázky, koľko by projekt mal stáť, však neodpovedal. „Elektronizácia je beh na dlhé trate a je ťažké povedať, koľko bude stáť. Nemali by sme sa zameriavať len na ekonomické aspekty,“ povedal. Nakoniec však vyčíslil aspoň cenu prvej fázy, ktorá by podľa neho mala vyjsť na 40 miliónov eur s DPH.

Tender na prvú fázu projektu vyhralo konzorcium firiem Lynx a Ness. O zákazku súťažili jediní. Nik iný sa do obstarávania neprihlásil. Podľa vyjadrení ministerstva je to spôsobené náročnosťou zákazky a prísnymi podmienkami.

Tie nespĺňala napríklad ani firma Siemens. Podľa ich hovorcu Martina Noskoviča „nedokázali splniť všetky požiadavky tendra na referencie a životopisy expertov“. Podobne sa vyjadrili aj iné firmy podnikajúce v IT sektore.

Zbytočné sa hlásiť

„Pre ostatných to bola strata času. Pokiaľ viete, kto to vyhrá, budete zbytočne vyhadzovať peniaze?“ povedal Tomáš Szalay z Health Policy Institute.

Problém je podľa neho v súťaži. „Je pre mňa nepochopiteľné, že Slovensko nevie urobiť rozumnú súťaž pre desiatky, možno stovky firiem, ktoré sa touto problematikou zaoberajú.“

Celkovo bude podľa neho realizácia elektronizácie stáť oveľa viac ako 40 miliónov eur.

Tender sa nepozdáva ani riaditeľovi Transparency International Gabrielovi Šípošovi. Má podozrenie, že medzi IT firmami ide o dohodu, keďže tender na elektronizáciu je ďalšia z veľkých zákaziek, o ktorú súťažila len jedna firma.