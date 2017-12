Novinky v Ovi Store: automatický zámok, internetové kratochvíle

Nudíte sa pri cestovaní a s mobilným internetom nemáte do čoho pichnúť? Alebo vás už zunovalo neustále odomykanie displeja po vytiahnutí mobilu z vrecka? Máme pre vás dvojicu tipov.

28. máj 2010 o 12:00 Milan Gigel

PocketLock

PocketLock je pomocníkom pre tých, ktorých nebaví neustále odomykať displej mobilu po každom vytiahnutí z vrecka. Softvér využíva senzor telefónu na to, aby odhalil či je ponorený v tme vrecka, alebo sa práve vynoril na denné svetlo. Beží na pozadí, dokáže sa automaticky naštartovať po zapnutí telefónu a postará sa o to, aby už nebolo potrebné posúvať tlačidlom na boku mobilu iba preto, že ho treba použiť.

Dostupnosť: http://store.ovi.com/content/35377?clickSource=browse&contentArea=applications

Snaptu

Snaptu je aplikácia pre každého, kto žije s internetom. Pod jednou strechou ponúka prístup k webovým službám, spravodajstvu, ale aj informáciám z najrôznejších portálov sveta. Či chcete vedieť, aké bude počasie a ako vyzerá sopečný oblak na satelitnej mape, alebo vás zaujímajú novinky zo sveta technológií na všetko má odpoveď. A ak len hľadáte zábavu, nejaký čas môžete pri cestovaní premrhať pri lúštení hlavolamov.

Kompaktné používateľské rozhranie je optimalizované pre dotykové ovládanie a umožňuje prispôsobenie ponuky služieb a zdrojov informácií z množstva prednastavených zdrojov. Televízny program, sprievodca krčmami, športové výsledky či fotonovinky sú otázkou jediného kliknutia.

Výhodou je, že namiesto desiatky rôznych aplikácií v mobile stačí nainštalovať jednu a zvoliť si z nej to, čo zaujme. Obsah je však silne orientovaný na britský trh a tak by nebolo na škodu, ak by sa našli v katalógu aj nejaké drobnosti pre Slováka.

Dostupnosť: http://store.ovi.com/content/1611?CID=ovistore-fw-emc-bdy-ret-180510update-ovistore-g0-na-1