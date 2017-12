THQ zakladá po vzore EA Partners nový vydavateľský dom

27. máj 2010 o 16:30 Ján Kordoš

Mohla by to byť výhra pre nás, hráčov. Samotní vývojári nebudú tlačení vydavateľom do termínov vytvorenými mecenášmi a pokračovania úspešných značiek by mali vznikať len vtedy, ak oň prejavia záujem samotní tvorcovia, držitelia práv na značku. Uvidíme, koho THQ Partners ulovia a či budú tak úspešní ako v EA Partners, od ktorých sme sa dočkali napríklad Crysis či Left 4 Dead a prešli pod ich krídla i tvorcovia Call of Duty série.

Zdroj: Shacknews