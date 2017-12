Prvý človek sa nakazil vírusom z počítača

Britský vedec Mark Gasson sa stal prvým človekom, ktorý sa nakazil počítačovým vírusom.

27. máj 2010 o 15:59 TASR

LONDÝN. Britský vedec Dr. Mark Gasson sa stal prvým človekom, ktorý sa nakazil počítačovým vírusom. Odborník na kybernetiku z britskej Univerzity v Readingu Dr. Gasson si dal pod kožu na ruke implantovať počítačový čip. Ten je naprogramovaný na otváranie bezpečnostných dverí v jeho laboratóriu - a zaručuje, že len vedec môže zapnúť a používať svoj mobilný telefón.

Dr. Gasson však zámerne nakazil čip počítačovým vírusom, ktorý sa potom automaticky šíril a zasiahol aj bezpečnostný systém v laboratóriu.

"Keď už je systém nakazený, každý človek vchádzajúci do budovy so vstupnou kartou sa infikuje tiež," uviedol britský kybernetik pre spravodajskú televíznu stanicu Sky News. Vírus na vedcovom čipe je neškodný. Ničivý čiže zákerný počítačový kód však môže umožniť zločincom vstup do budovy.

Dr. Gasson je považovaný za prvého človeka, ktorý si sám zaviedol počítačový vírus. Vedec tvrdí, že jeho experiment tiež odhaľuje napadnuteľnosť a nespoľahlivosť čipov, dnes bežne implantovaných pacientom.

Kardiostimulátory (srdcové stimulátory alebo pacemakere) obsahujú mikropočítače, ktoré sledujú a upravujú rytmus srdca a komunikujú s lekármi prostredníctvom špeciálneho korektora. Ak sa však vírus prenesie do tohto prístroja a ten prestane správne fungovať, následky sú pre pacienta smrteľné.

"Prístroje musia začať využívať aj bezpečnostné šifrovanie," povedal Dr. Gasson. "Zdravotnícke prístroje by mali mať aj nejaký druh ochrany v podobe hesla. Je to základné bezpečnostné opatrenie. Je prekvapujúce, že tieto prístroje ich ešte nemajú," dodal.

Zdroj: Skynews.com