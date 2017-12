Tuzemský distribútor CD Projekt premenovaný na Comgad

27. máj 2010 o 14:30 Ján Kordoš

Už vieme, že trojicu hier Alpha Protocol, Split/Second: Velocity a UFC Undisputed 2010, ktoré mal na našom trhu distribuovať CD Projekt, prinesie spoločnosť ConQuest. Neznamená to však, že by boli ľudia stojaci za českým CD Projektom (obrazne, áno) mŕtvi. Podľa dnes uverejnenej správy došlo k premenovaniu spoločnosti CD Projekt Czech s.r.o. na Computer Games Distribution s.r.o., skrátene Comgad. Vlastníkom sa stala poľská spoločnosť Mayflower Sp. z o.o., ktorej konateľom je Marcin Piotr Iwiński. Riadením je poverený Milan Czarnowski. Zatiaľ zostávajú v platnosti všetky kontakty na dnes už bývalý CD Projekt Czech – kvôli prípadnej reklamácii.

Postupne dôjde k presunu webstránky distribútora na novú doménu comgad.cz. Nie je však zatiaľ zrejmé, či sa Comgadu podarí podpísať zmluvy so všetkými vydavateľmi, s ktorými spolupracoval ako CD Projekt a prípadne neprekvapí niečím novým. Comgad by mal podľa všetkého pokračovať v pôvodnej zostave, no tieto informácie neboli oficiálne potvrdené, podobne i otázka lokalizácii či špeciálnych edícii hier.

Zdroj:PR