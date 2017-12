Predaj počítačov má v tomto roku dosiahnuť 376,6 milióna kusov

Predaj počítačov by v tomto roku mal dosiahnuť celosvetovo 376,6 milióna kusov. Ako vyplýva z predbežného odhadu spoločnosti Gartner, malo by ísť o medziročný nárast o 22 %.

28. máj 2010 o 7:40 SITA

Náklady na zaobstaranie počítačov by mali vzrásť o 12 % na 245,4 miliárd USD. Rýchlejšie má pritom rásť segment domácich počítačov, ktorý sa má zvýšiť o 29,5 %, zatiaľ čo predaj firemných počítačov by mal narásť o 13,1 %.

Podľa hlavného analytika spoločnosti Gartner Ranjita Atwala, predaj počítačov má rásť napriek neistej svetovej ekonomike. Podľa neho totiž spotrebitelia v súčasnosti vnímajú počítače ako nevyhnutnosť, nie ako luxus, a tento trend sa nezmení ani v tomto roku, ani v budúcnosti.

Hlavným motorom rastu predaja počítačov vo firemnom sektore bude podľa Atwala zastarávanie techniky. Podniky už nebudú môcť ďalej predlžovať životnosť počítačov bez vynaloženia ďalších peňazí. Ďalším faktorom je nástup operačného systému Windows 7, na ktorý začnú spoločnosti masovo prechádzať v druhom polroku 2010. Väčšina počítačov sa však má nahradiť na budúci rok a výmena hardvéru motivovaná novým operačným systémom bude trvať až do roku 2012.

Rýchlo rastie aj predaj mini-notebookov, trh sa však postupne nasycuje a rast spomaľuje. Celkovo by sa ich malo v tomto roku predať 41,8 milióna kusov a ich podiel v segmente prenosných počítačov by mal dosiahnuť 18,6 %. Od budúceho roka by však ich podiel mal začať klesať a v roku 2014 by mal predstavovať už len 13,9 %. Jednou z príčin budú aj klesajúce ceny ostatných notebookov. Ich menšie verzie si totiž spotrebitelia často kupovali výhradne pre nízke ceny.

Spoločnosť Gartner do svojej predpovede nezahrnula predaj tabletov ako je iPad, podľa analytikov však ich rozširovanie bude ďalšou príčinou poklesu predaja mini-notebookov, aj keď nie hneď tento rok. Výraznejšie sa totiž rozšíria až od roku 2014, keď postupne klesne ich cena a rozšíria sa funkcie tak, aby sa viac priblížili možnostiam mini-notebookov.

Najväčší podiel na náraste predaja počítačov budú mať krajiny západnej Európy, Čína a USA. Krajiny Európy, Stredného Východu a Afriky v prvom kvartáli tohto roku zaostali, no najmä východná Európa sa spamätala rýchlejšie, ako analytici pôvodne očakávali. Dopyt po počítačoch sa udržiava na rovnakej úrovni aj na juhu Európy, napriek ekonomickej nestabilite, uzatvára svoju predpoveď Gartner.

(1 USD = 1,2309 EUR)