Japonci snívajú o plávajúcich mestách

Environmentálne mestá chcú postaviť už v roku 2025. Majú zachrániť ostrovné štáty, ktoré ohrozuje otepľovanie.

27. máj 2010 o 0:00 Tomáš Vasilko

TOKIO, BRATISLAVA. Na prvý pohľad to znie ako hudba ďalekej budúcnosti. Japonská spoločnosť však verí, že ich sen sa začne napĺňať už o 15 rokov.

Je to reálne? Posúďte sami: umelé ostrovy plávajúce v oceáne. Na nich postavené zelené mestá, ktoré by mohlo obývať do 50-­tisíc ľudí. V strede ostrova sa týči kilometrová veža, ktorá by bola najvyššou stavbou na svete, tromfla by aj osemsto metrov nedávno otvoreného mrakodrapu v Dubaji.

Ako ľalia

Na takýchto plánoch začali podľa britského denníka Times pracovať japonskí vedci a inžinieri. Zrealizovať ich chce spoločnosť Shimizu, jedna z najväčších stavebných firiem na svete. Na svojej internetovej stránke má projekt uvedený v sekcii sny Shimizu. Hneď vedľa vesmírneho hotela, mesta v tvare presklenej pyramídy či mesačnej základne. V prípade zeleného plaváka, ako mesto volajú, by sa však stavebné práce mali začať do roku 2025.

Ako budú vyzerať umelé mestá v oceáne? V krátkosti – ako ľalia. Presne túto rastlinu podľa spoločnosti pripomína kilometrová veža, ktorá dominuje umelému okrúhlemu ostrovu s priemerom tri kilometre.

Od výšky 700 metrov by vo veži mala žiť väčšina obyvateľov. Ďalších 10­tisíc ľudí by malo žiť v domčekoch na pobreží, v prostredí bujnej vegetácie a umelých jazier. V „stonke“ veže sa budú na 350 hektároch pestovať plodiny. Malo by ich byť dosť na to, aby bol celý ostrov potravinovo sebestačný.

Botanické mesto

Plávajúce mestá by mali byť šetrné k životnému prostrediu. „Rušné botanické mesto, kde ľudia žijú v harmonickej rovnováhe s prírodou,“ znie jeden zo sloganov spoločnosti, ako ho uvádza na svojej stránke.

Sľubuje okrem iného, že ostrov bude uhlíkovo neutrálny – teda nevyprodukuje viac emisií CO2, ako absorbuje. Energia má tiež pochádzať z obnoviteľných zdrojov – slnka, vĺn, vetra či solárnych panelov umiestnených na orbite. Základ veže by chceli postaviť zo zliatiny horčíka, ktorý sa nachádza v samotnom oceáne.

Ostrovy by mali plávať v strede oceánu, v oblasti rovníka. Vďaka tomu ušetria na vykurovaní, po celý rok by mala byť teplota 26 až 28 stupňov Celzia.

Pokojné vody rovníka by plávajúcim mestám s kilometrovou vežou mali pomôcť aj z bezpečnostného hľadiska. Veterné smršte ako tajfúny sa v týchto oblastiach nevyskytujú. Prípadné vlny tsunami na otvorenom oceáne mesto neohrozia, spoločnosť sľubuje, že zabezpečí ochranu aj proti ďalším prírodným úkazom.

Takéto ostrovy by mohli vytvoriť celé kolónie miest, kde by mohlo žiť až milión ľudí. Projekt je myslený najmä pre ostrovné štátiky v Tichom oceáne, ktoré sa najviac obávajú, že stúpajúca hladina oceánov im zatopí domovy. Aj preto o ňom mnohí hovoria ako o novodobej Noemovej arche.

Vraj je to reálne

V každom prípade, nad projektmi visí množstvo otáznikov. Investičná banka Nomura, ktorá by mala hľadať investorov a developerov, sa neodvažuje odhadovať, koľko bude projekt stáť. Spoločnosť Shimuza však verí, že jej sny sú realistické. „Ostrovné mesto sa postaví,“ povedal podľa nemeckého denníka die Welt vedúci projektu.