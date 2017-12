Raketoplán priletel domov. Navždy

Americký raketoplán Atlantis sa vrátil zo svojej poslednej misie. Floridské pristátie vesmírnej lode je jej posledným úspechom. Do kozmu by sa pozrel len v prípade katastrofy.

26. máj 2010 o 14:45 Tomáš Prokopčák

Americký raketoplán Atlantis sa vrátil zo svojej poslednej misie. Floridské pristátie vesmírnej lode je jej posledným úspechom. Do kozmu by sa pozrel len v prípade katastrofy.

BRATISLAVA. "Veľa šťastia." Také bolo prianie pozemného riadiaceho strediska. Nebolo to prianie na úspešnú misiu, bolo to želanie úspešného pristátia. A predovšetkým rozlúčka.

Dnes krátko po 14:48 nášho času pristál na floridskom Kennedyho vesmírnom stredisku raketoplán Atlantis. Posledný let slávnej, dvadsaťpäťročnej kariéry poslal americký vesmírny koráb do učebníc. "Zaslúžite si pochvalu, bolo to veľmi hladké pristátie," zaznelo z reproduktorov. Znelo to však trochu trpko.

Aj keď ešte chvíľu bude raketoplán v pohotovosti pre prípad, ak by mali jeho zvyšní dvaja americkí kolegovia pri vlastnej rozlúčke s aktívnou činnosťou problémy, je nepravdepodobné, aby sa do vesmíru pozrel. Atlantis skončil a mnohým bude chýbať.

Symbolický koniec



Poslednou misiou Atlantisu bol tak trochu symbolický let k Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS. "Pre vás to bola neuveriteľná misia," komentovalo ju krátko po dotyku so Zemou riadiace stredisko NASA.

Práve tento raketoplán bol prvým americkým strojom, ktorý priletel na ruskú kozmickú stanicu Mir. Medzinárodnou spoluprácou tak zakončil aj svoju kariéru.

Počas dvanásťdňovej misie priviezol na ISS ruský kozmický modul Rassvet (Úsvit), ktorý poslúži ako sklad. Ale aj ako miesto, kde dokážu pristávať ruské lode Sojuz a automatický Progress.

Nechýbala ani prechádzka kozmom. Astronauti sa na ňu vybrali trikrát.

Čo ďalej?



Atlantis ma za sebou mnohé úspechy. Počas služby vyniesol do kozmu známe sondy Galileo a Magellan. Kým prvá odhaľovala záhady Jupitera, druhá letela k Venuši. Raketoplán opravoval aj Hubblov vesmírny ďalekohľad.

Americkým problémom teraz bude náhrada. NASA nemá nástupcov raketoplánov a pri zásobovaní ISS bude odkázaná na Rusov a ich nosné rakety.

Ale to sa stane až o pár mesiacov: do kozmu ešte poletia raketoplány Discovery v septembri a Endeavour. Práve novembrový výlet Endeavouru bude úplne posledným letom amerického raketoplánu.

Atlantis sa na to pozrie zo Zeme. Ešte nepoputuje do múzea, riadiace stredisko ho nechá v pohotovosti pre prípad, že by muselo zachraňovať astronautov. S takouto misiou sa však v skutočnosti neráta. Najnebezpečnejšie sú totiž štart a pristátie, a pri nich súrodencom nedokáže pomôcť ani Atlantis.

Aj keď sa volá podľa bájneho miesta s údajnými pokročilými technológiami.