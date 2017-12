Epické sci-fi Mass Effect ako film

26. máj 2010 o 12:55 Ján Kordoš

Práva na spracovanie má spoločnosť Legendary Pictures, ktorá nám priniesla napríklad Temného Rytiera či Spider-Mana. Producentom sa stal Avi Arad, ktorý sa snaží previesť na plátna kín so svojim synom Arim mnohé herné predlohy, napríklad Lost Planet, Uncharted, inFamous či Everquest. Na filme by sa mali podieľať aj zakladatelia BioWare Ray Muzyka a Greg Zeschuk. Distribútorom sa stane Warner Bros. Scenár by producenti radi zverili do rúk Marka Protosevicha (I Am Legend, Thor).

Thomas Tull z Legendary Pictures tvrdí, že Mass Effect je vynikajúci príklad materiálu, ktorý by chceli rozvíjať: má hĺbku, zaujímavé postavy a dobrú zápletku. Verí v kvalitný film, aj keď sa filmovým spracovaniam hier zatiaľ nedarilo. Zmeniť to môže napríklad momentálne vychádzajúci Princ z Perzie s vyšším rozpočtom, ponúkajúci „pukancovú zábavu“ – teda nečakajte žiadne filozofické debaty o zmysle bytia. Doteraz môžeme subjektívne považovať za najlepšie filmové spracovanie hernej predlohy hororový titul Silent Hill. Takže Mass Effect ako film? Rozhodne si ho nenecháme ujsť.

Zdroj: IGN, VG247