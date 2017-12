Insomniac Games už nebude robiť hry len exkluzívne pre Sony, spolupracuje s EA Partners

26. máj 2010 o 12:00 Ján Kordoš

Neznamená to však, že by v Insomniac Games prestali pracovať na hrách určených výhradne pre platformy od Sony, aj naďalej budú podporovať dve momentálne aktívne série Ratchet & Clank a Resistance. Žiadna z nich nebude portovaná či inak prevedená na konzolu od Microsoftu. Pre obe platformy by mala vzniknúť úplne nová značka. Bližšie charakterizovať ju nechcel ani Ted Price, zakladateľ a šéf Insomniac Games, ktorý navyše potvrdil, že prvé správy sa nedozvieme ani tohtoročnej výstave E3 2010, ktorá sa začne o necelý mesiac.

EA Partners tak získalo pod svoje krídla ďalšiu uznávanú spoločnosť. Odlišná stratégia EA Partners od expanzívnej politiky starého Electronic Arts dáva tvorcom slobodu a voľnosť pri tvorbe hier a navyše im ponecháva práva na značku, takže ich nenúti k ďalším pokračovaniam, ktoré by prídavne vydávali sami prostredníctvom iných tímov. Podobne získali mnohých zamestancov Infinity Ward (Call of Duty) a podporujú Crytek (Crysis), Valve (Half-Life, Left 4 Dead) a mnohých ďalších.

Zdroj: Kotaku