Zábavnú divíziu Microsoftu opúšťajú dôležití ľudia

26. máj 2010 o 10:20 Ján Kordoš

Robbie Bach ako bývalý prezident tejto divízie odišiel do predčasného dôchodku. Stál pri zrode oboch konzol od Microsoftu, pôvodnom Xboxe i momentálne predávanom Xboxe 360, Live službe, taktiež sa podieľal na službe Games for Windows, stál pri zrode Zune a bol kľúčovou osobou pri prípravách výstav ako E3 alebo CES. Bach chce momentálne viac času venovať svojej rodine a inej činnosti. V Microsofte pracoval 22 rokov.

Microsoft na jeseň opustí taktiež senior viceprezident dizajnu a vývoja J. Allard, ktorý je považovaný za duchovného otca prvého Xboxu. Zohrával dôležitú úlohu pri technickom vývoji konzol a určoval smerovanie inovácií. Jeho posledným projektom je Natal, ktorý by mal k Xboxu 360 pritiahnuť širšiu verejnosť a nie len hráčov. V Microsofte odchádza z internej pozíciu a bude pôsobiť ako konzultant pre CEO Microsoftu, Stevea Ballmera.

Nemali by to však byť všetky personálne zmeny v Microsofte. Nedarí sa mu totiž v konkurenčnom boji proti Apple, na poli mobilných telefónov sa začína presadzovať Google so systémom Android. Na konzolovom trhu sa síce Xbox 360 predviedol pomerne dobre, nepríjemne mu ale začína na päty šliapať Sony s Playstation 3.

