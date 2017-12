Killzone 3 oficiálne predstavené, bude s podporou 3D technológie

25. máj 2010 o 19:50 Ján Kordoš

Sony ďalej oficiálne potvrdilo, že Killzone 3 bude ako jedna z prvých hier využívať 3D technológiu obrazu, takže hru budeme môcť hrať so špeciálnymi okuliarmi. Samozrejme nepôjde o nutnú podmienku, ale možnosť, nie všetci hráči po tejto TV s podporou 3D zobrazovania totiž siahnu. Killzone 3 by mala podľa vývojárov vyžmýkať z Playstationu 3 maximum, takže sa môžeme tešiť na vizuálnu hostinu. Určite poteší, že vývojárskemu tímu Guerilla Games pomáhajú tvorcovia série Uncharted, Naughty Dog, ktorí nás už grafickými orgiami upútať dokázali. Novinkou v hrateľnosti by malo byť využívanie jetpackov, ktoré prenesú súboje aj do vzduchu. Potešiť by nás mohla ultimátna zbraň Wasp, ktorá dokáže vystreliť hneď niekoľko rakiet naraz.

Zdroj: Eurogamer, Kotaku