T-Mobile: nulový paušál s 12 centovými volaniami

T-Mobile zaradil do svojej ponuky nový paušál s názvom Bez Záväzkov. Pri nulovom mesačnom poplatku ponúka volania do slovenských sietí s 12 centovou minútovou tarifou a esemeskami za 6 centov.

25. máj 2010 o 18:40 Milan Gigel

T-Mobile zaradil do svojej ponuky nový paušál s názvom Bez Záväzkov. Pri nulovom mesačnom poplatku ponúka volania do slovenských sietí s 12 centovou minútovou tarifou a esemeskami za 6 centov.

Dostupný je pre zákazníkov, ktorí k novému volaciemu programu nepotrebujú cenovo zvýhodnený mobil. T-Mobile tak dorovnáva nedávno ohlásený paušál Štart s ktorým na trh vyrukoval Orange, aby sa svojou ponukou priblížil operátorovi O2.

T-Mobile súčasne do konca júna predlžuje akciu na 6 centové volania do všetkých slovenských sietí, ktoré predáva vo forme balíčka v paušálovej stavebnici Podľa Seba. Ten s nulovým objemom predplatených minút stojí od 5,71 do 9,99 eur mesačne v závislosti na výške mesačnej platby.