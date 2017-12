Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City - motorkári proti homosexuálom

Úspech série Grand Theft Auto je z časti samozrejme založený aj na kontroverznosti, no štvrtým dielom vydaným pred dvomi rokmi (PC verzia nasledovala začiatkom decembra 2008) nás presvedčila o tom, že dokáže výborne podať i vážnejšie témy a tempo hrateľno

25. máj 2010 o 14:50 Ján Kordoš

sti môže udávať aj kvalitne napísaný príbeh. Grand Theft Auto 4 možno považovať za kvalitnú hru, ktorá si miesto u každého hráča zaručene nájde. Microsoft si následne pre Xbox 360 upísal vývojársky tím Rockstar, ktorý pre softvérového giganta pripravil dva datadisky The Lost and Damned a The Ballad of Gay Tony. Oba vyšli dávnejšie, časové embargo na ostatné platformy odpadlo a prinášame vám pohľad na oba nové príbehy, ktoré pre Playstation 3 a PC (a dávnejšie i na Xbox 360) vychádzajú v podobe jednej hry - Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City. V tomto prípade totiž zmenou prešla hra vzhľadom na zápletku, ovládame iné postavy, ktorých dobrodružstvá sú navzájom prepletené, takže pri misiách natrafíte napríklad i na hrdinu štvorky, Nika Bellica. Pôvodnú hru k spusteniu nepotrebujete.

Predstavovať svet Grand Theft Auta netreba, ale opakovanie je matka múdrosti, takže: hlavného hrdinu vidíte z pohľadu externej kamery umiestnenej za postavou a v otvorenom svete mesta Liberty City ňou strieľate, jazdíte v autách či motorkách (ktoré si mimochodom „požičiavate“ od pôvodných majiteľov) a ešte raz strieľate. Násilie sprevádzajúce celú hru môže pre niekoho vyznieť až príliš prvoplánovane, avšak bolo by príliš zaslepené nevidieť aj čosi iné ako krvavé jatky zrážaných chodcov. A predovšetkým je zábava len tak sa túlať mestom, skúšať kadejaké prkotiny, ktoré vás práve napadnú, či len tak súperiť s ochrancami zákona.

Treba však pripomenúť i to, že Grand Theft Auto 4 trpelo hneď niekoľkými neduhmi, ktoré sa nepodarilo vývojárom odstrániť. Čím sme starší, tým skôr nás dokáže do biela rozpáliť nie práve najprirodzenejší model ovládania postavy či zbytočne frustrujúce momenty naťahujúce umelo hrateľnú dobu. V tom je zakopaný pes i v tomto prípade. Hoci je Grand Theft Auto third person akčná hra, jej model ovládania a hlavne streľby je úžasne nemotorný. Vezmite si akúkoľvek podobnú hru ako Gears of War, Splinter Cell, proste čokoľvek: základom je jednoduché mierenie, prípadne ukrývanie sa za prekážky (až napríklad na Just Cause, kde to proste potrebné nie je, pretože panáci padajú k zemi ako o dušu). Všetko to musí byť ale adekvátne rýchle, nesmiete dostať na frak len kvôli tomu, že automatické zameriavanie si zvolí práve toho nepriateľa, ktorý je ukrytý za autom, ale tamtoho pána štekliaceho vás brokovnicou pokojne ignoruje. Kamera je niekedy viac než nepohodlná a síce sledujete krásne vymodelovanú postavu, no veľký prehľad o dianí okolo seba nemáte.

Navyše je tu problém so zdravím: neobnovuje sa vám časom (asi sme zleniveli) a pri časovo náročnejších pasážach či masovejších akciách je nutné sa vracať na ich začiatok. Síce nie úplne, takže nie je nutné sa po prebudení v nemocnici vybrať cez celé mesto na inkriminované miesto, vybrať si úlohu, vybrať sa na miesto úlohy, ale sa ocitnete na „poslednom mieste činu“ – čiže po výbere misie či po dorazení na dané miesto. Niekedy sú tieto „replay mission“ až príliš demotivujúce. Ak vás totiž chytia policajti, automaticky prídete o všetky zbrane – a v úlohe, kde na vás mieri desať nadržaných ochrancov zákona svojimi zbraňami, veľkú šancu na úspech nemáte. Podobne je to s celkovou muníciou. Po virtuálnom úmrtí sa prebúdzate pred nemocnicou ľahší o pekných pár dolárov, avšak so stavom nábojov ako tesne pred smrťou. Ak ste zomreli práve preto, že ste nemali čím strieľať, určite od radosti eurá na Shootyho bilboardy posielať nezačnete.

Ale nebudeme chodiť okolo horúcej kaše. Napriek niektorým frustrujúcim momentom, pri ktorom znechutene odhodíte ovládať a vypnete hneď celú konzolu, má Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City neodolateľnú auru príťažlivosti, ktorá vás znovu zláka a vy sa vrhnete do hrania. Ak náhodou i nie do príbehových misií, tak máte vždy možnosť plniť postranné misie alebo zájdete do internetovej kaviarne, pozriete si stand-up comedy, zahráte si biliard či automatovú arkádu – proste stále je čo robiť, navyše je model žijúceho mesta pomerne verný, vodiči sa nesprávajú až tak mizerne strojovo, model poškodenia vozidiel je stále na špici, soundtrack si s pestrosťou a kvalitou pravidelne tyká. Tentoraz tu máme okamžitú možnosť pripojenia kamarátov do hry, ktorí vám s danou misiou môžu dokonca pomôcť. Pekné. Ale poďme na oba prídavky aj trochu konkrétnejšie, aby ste vedeli, čo vás v nich čaká.

The Lost and Damned

Hlavný hrdina tohto motorkárskeho príbehu bude okamžite sympatický len málokomu. Je ním totiž člen gangu motorkárov Lost and Damned, Johnny Klebitz, ktorý prebral úlohu šéfa po neplánovanom odchode svojho brata do väzenia. Ten sa však po čase vracia a chce dostať svoju rodinu niekam vyššie. Robí to však úplne bezhlavo a neuvedomuje si, že za ten čas, ktorý strávil v chladnej cele, sa svet okolo zmenil. Navyše bol Johnny nútený financovať právnikov, starať sa i o konkurenciu a rieši i vlastné problémy. Rozhodne nie ružová budúcnosť a navyše smerovanie rodiny je tak trochu proti princípom, ktorým dôveruje Johnny. Zmýšľaním je totiž tak trochu staromódny. Avšak v tom kladnom zmysle slova. Miluje zvuk svojho chopperu, nechce sa zbytočne púšťať do krvavého zabíjania a je rozhodne proti prijímaniu nových členov do partie, čo sa jej neskôr môže stať osudným. Alebo jednoducho: nechcem členov, chcem bratov.

Ako sa príbeh postupne vyvinie, zistíte sami, celé razenie je však výrazne agresívne, niekedy až priam brutálne. Drsní motorkári si neberú servítky pred ústa, ich vyjadrovanie by v kostole vzbudilo nemalé pohoršenie a zrejme by i Ježiš na kríži začal krvácať. Nie je to chyba – rozhodne nie, skôr musíme zakričať „áno, konečne niekto stvárnil drsný svet tak ako vyzerá“. Alebo by vyzerať mohol, vlastné skúsenosti má zrejme málokto, všakže. Maximálne zameranie sa na akciu robí z misie založené na jednoduchom princípe: niekam prídem a niekoho tam riadne zmasakrujem. Bodka, výkričník a streľba. Či už beriete imigrantku z rúk policajtov alebo musíte získať dodávku s drogami. Kradnete konkurenčné motorky, vediete krvavú pomstu proti konkurenčnému gangu The Angels of Death. Do vašej výbavy budú patriť hlavne brokovnice. Tou najpríjemnejšou zmenou je však jazda na motorke. Zvuk motoru je úžasný, budete si ho neskutočne vychutnávať za daždivej noci v centre mesta i na diaľničnom obchvate s pripekajúcim slnkom v chrbte. Ovládanie týchto pekelných strojov je samozrejme odlišné od tradičných vozidiel, ak si na ne zvyknete, budete si každú jazdu užívať.

Samozrejmosťou sú i nové sekundárne úlohy, ktorými získavate vplyv v meste alebo len zabíjate čas – rozhodne sa však bavíte. Nelegálne preteky po meste cez vytýčené checkpointy nie sú žiadnym prekvapením, zábava a napätie im nechýba, keďže zvládnuť motorku nie je vôbec jednoduché a je jedno, či ste osedlali americkú klasiku alebo japonské žihadlo. Aby to nebolo tak nudné, po vzore Road Rash (pamätáte si ešte niekto?) môžete súpera baciť počas jazdy po hlave a spomaliť ho. Zábava? Určite! Streľba je logicky zakázaná. Len tak mimochodom, streľať a ovládať motorku zároveň je dosť náročné, niektoré misie to budú od vás vyžadovať. Druhou zábavkou, ktorou si môžete krátiť čas (okrem pretláčania sa či kartovej hry) sú vojny gangov. Práve v tomto prípade máte vymedzený počet vyše dvadsiatich stretov s konkurenčným gangom. Cieľom je – ako inak – dôjsť na vybrané miesto a zlikvidovať všetko, čo vám na radare svieti červenou farbou. Niekedy to jazdí na motorke, inokedy to behá po vlastných, princíp je rovnaký, treba to zničiť. Finančná odmena je dostatočným lákadlom.

Vulgárne až brutálne dobrodružstvo nie je nič pre slabšie žalúdky. Drsné zabíjanie je tu na dennom poriadku a keď už pátrate po niečom, čo ste v iných hrách vidieť neboli, istotne vás prekvapí mužské prirodzenie. The Lost and Damned je chlapský príbeh. Chybičky sa tu nájdu. Niektoré frustrujúce momenty so spomínanou obtiažnosťou síce vyriešia parťáci, ktorých si môžete privolať na pomoc, avšak nie vždy a nadávať na ovládanie a kameru budete pravidelne. Druhým neduhom je občasný pokles frameratu – počet snímkov za sekundu klesá hlavne pri výskyte viacerých motoriek na obrazovke, čiže pri súbojoch na nich s konkurenčným gangom. Teda presne v čase, kedy potrebujete na krátky čas presne zamieriť, aby ste panáka zostrelili zo sedla jeho stroja. Nič moc.

Ide teda o zvláštny prídavok, ktorý je svojim násilným zameraním pomerne úzko profilovaný. Skutočne nemusí každému vyhovovať agresívne riešenie situácií. Johnny Klebitz nie je typickým hrdinom v ligotavej zbroji a keď treba niečo vyriešiť, znamená to jediné: po dobre vykonanej práci ostane na zemi kopa mŕtvych tiel. Teraz vôbec nejde o nejaké fotrovské reči alebo tvrdenie, že násilné hry sú zlé a preto by ich nemal nikto hrať. Ono už samotné prostredie, v ktorom sa príbeh odohráva, je postavený práve na tom, že o násilie pôjde vždy už v prvom rade. Berte to ako fakt, možno upozornenie, ale nič to nemení na tom, že je to hranie pútavé, pretože málokde sa stretnete s podobnou komunitou „hrdinov“, ktorá by tvorila základné prostredie.

The Ballad of Gay Tony

Oba prídavky sú od seba až neskutočne odlišné, hoci zobrazujú to isté, odohrávajú sa v tom istom meste a vlastne i samotná hrateľnosť je takmer totožná. Druhý prídavok je pestrejší – ako aj úlohami, čiastočne i zápletkou, tak i farebným stvárnením. Ako už samotný názov napovedá, bude nám horúco. Luis Lopez je juhoamerického pôvodu, čím sa znovu Rockstar drží línie obsadzovania tak trochu iných postáv a charakterov do úloh hlavných hrdinov. Funguje to však na výbornú a nemáte problém stotožniť sa s Luisom – ide to omnoho ľahšie ako v prípade Johnnyho, pretože Luis má, hoci sa to ani nemusí zdať, pomerne kladné vlastnosti.

V mladosti okúsil odvrátenú stránku života drogovej závislosti a snaží sa aj napriek svojej minulosti viesť čo najlepší život. Darí sa mu to, hoci do životopisu by si svoje skutky nenapísal a ako predmet podnikateľskej činnosti by mu to neuznali ani u nás. Ako pravá ruka Tonyho, ktorého priťahuje mužské telá, má na starosti riadenie biznisu podnikov, občas kšeftuje s drogami a hlavne ťahá z problémov svojich priateľov a rodinu. Vždy je to síce s pomocou strelných zbraní či pästí, ale The Ballad of Gay Tony pripomína svojou povahou skôr filmovú produkciu Hongkongu, kedy sa bijete za kvázi správnu vec.

Výborne napísané postavy tvoria podstatnú časť príťažlivosti celej hry. Už len samotný Tony je charakterovo tak bravúrne vykreslená postava, ktorá vás svojimi monológmi a gagmi vždy dostane. Čo viac napísať o Luisovych priateľov z detstva a neopakovať sa? Skvelý dojem z prepleteného reťazca niekedy až groteskných situácií vás riadne prefacká už v úvode riešenie problému vlastnej matky, ktorá sa upísala úžerníkovi. Pôsobí to viac filmovo a hoci Luis rozhodne nie je chrabrý bohatier, jeho putovanie skazeným svetom má však tie správne momenty a náboj. Grafické spracovanie je na rozdiel od surového v The Lost and Damned priam sludučké, ružovučké. Svietiace neóny krikľavých farieb dokonale navodzujú atmosféru nočného života v Liberty City, ktorý sa točí okolo klubovej scény. V podnikoch sa môžete strieskať pod obraz boží alebo si napríklad zatancovať so slečnou a dostanete za to i odmenu.

Luis voziaci sa v čiernom bavoráku je na rozdiel od Johnnyho vybavený i lepším arzenálom zbraní a spolieha sa skôr na automaty, než brokovnice s odpílenou hlavňou. Ďalším bonusom je možnosť skákania s padákom. Plachtenie vo vzduchu nad Liberty City si budete užívať a base-jumping vás tak skoro neomrzí. Svoje schopnosti si overíte pri nelegálnych bojoch v klietkach a ďalšie minihry nechýbajú ani tu. The Ballad of Gay Tony je jednoznačne viac zamerané na automobily, no zároveň nasadnete i do helikoptéry alebo sa povozíte v člne. Celé to pôsobí pestrejšie a zo subjektívneho hľadiska i kvalitnejšie, než motorkárska akcia.

Resumé

Oba prídavky nájdete v jednom balení, pričom je jedno, do ktorého skočíte, ktorému sa budete práve venovať. Sú od seba odlišné a to je možno aj dobre. The Lost and Damned pripomína skôr ešte o kúsok surovejší štvrtý diel a The Ballad of Gay Tony sa nápadnejšie podobá napríklad Vice City. Otrepané slovné spojenie dva v jednom má svoje opodstatnenie. Nebudeme rátať hodiny motania sa po meste, dve desiatky hodín si však určite užijete a verte, že ide o čas, ktorý si radi predĺžite. Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City predstavuje zaujímavý balík, nad ktorým skutočne treba porozmýšľať, pretože ponúka zábavu pre dospelých (bez urážky) presne v takom stave, v akom ju chceme vidieť. Bez príkras a plnú hrateľnosti. Chyby tu sú a vek na hre už taktiež čosi napáchal, nie je to však nič extrémne viditeľné a spracovanie neruší.