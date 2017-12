IBM kúpi softvérovú firmu Sterling Commerce

Americký koncern sa dohodol na kúpe softvérovej firmy Sterling Commerce od telekomunikačnej spoločnosti AT&T za 1,4 miliardy dolárov v hotovosti.

24. máj 2010 o 15:49 TASR

NEW YORK. Americký koncern International Business Machines (IBM) sa dohodol na kúpe softvérovej firmy Sterling Commerce od telekomunikačnej spoločnosti AT&T za 1,4 miliardy USD (1,12 miliardy eur) v hotovosti.

AT&T očakáva, že transakcia jej v kvartáli, v ktorom sa uzavrie, prinesie jednorazový príjem vo výške 750 miliónov USD.

Podľa vyhlásení IBM a AT&T viac než 18.000 zákazníkov po celom svete využíva systémy a služby Sterling Commerce. Akvizícia by sa mala zrealizovať v druhej polovici 2010. Po jej ukončení by sa malo 2500 zamestnancov Sterling Commerce integrovať v rámci skupiny IBM do divízie WebSphere.

Informovala o tom agentúra Reuters.