Hviezdny kanibal požiera planétu

Vzdialené slnko kradne planéte hmotu a zabíja ju. Hubblov vesmírny ďalekohľad bol svedkom tejto kozmickej katastrofy.

24. máj 2010 o 15:55 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Je to tanec smrti. Tanec planéty, ktorá sa dostala príliš blízko ku svojej materskej hviezde. Tá ju začala nafukovať a trhať, kradnúť z nej jednu vrstvu za druhou, až ju nakoniec celú pohltí.

Dej, o ktorom sa vie už dlhú dobu, no dosiaľ jeho variáciu pozorovali iba u dvojhviezd, teraz „uvidel" Hubblov vesmírny ďalekohľad. Vedci to oznámili v magazíne v The Astrophysical Journal Letters.

Najteplejšia planéta

V medzihviezdnych vzdialenostiach to nie je až tak ďaleko. Asi 600 svetelných rokov od našej Zeme leží žltý trpaslík Wasp-12. Okolo hviezdy rovnakého typu, ako je naše Slnko, krúži exoplanéta Wasp-12b, ktorú objavili v roku 2008. Podľa amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír NASA je to práve ona, nad ktorou jej slnko vynieslo smrteľný rozsudok.

Najhorúcejšia planéta v našej Galaxii je tak zároveň planétou, pred ktorou leží najkratší život. Umierajúci objekt má pred sebou údajne iba desať miliónov rokov existencie. Planéta o polovicu hmotnejšia ako Jupiter je pritom tak blízko svojej hviezdy, že na jej povrchu je už teraz teplota 1500 stupňov Celzia.

Nature to predpovedal

„Videli sme veľký oblak hmoty okolo planéty, ktorý uniká a zachytáva ho hviezda," komentovala podľa NASA objav Carole Haswellová z britskej The Open University. Vedci pri úkaze, ktorý už vo februári predpovedala štúdia čínskych astronómov časopise Nature, identifikovali aj chemické prvky, ktoré dosiaľ našli iba v našej slnečnej sústave.

Umožnil im to prechod planéty popred hviezdu a prístroj Cosmic Origins Spectrograph na palube Hubblovho teleskopu. Ultrafialové spektrum naznačilo prítomnosť hliníka, cínu či mangánu.