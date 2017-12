SBS o zrušení tendra na dodávku infosystému pre štátnu pokladnicu

10. máj 2002

Bratislava 10. mája (TASR) - Rozhodnutie ministra financií o zrušení rokovacieho konania so zverejnením na dodávku infosystému štátnej pokladnice SR považuje spoločnosť Siemens Business Services (SBS) za krok, ktorý môže byť príležitosťou na lepšie prepracovanie koncepcie a stratégie budovania informačného systému štátnej pokladnice.

Vo vyhlásení SBS sa podotýka, že obstarávateľ Ministerstvo financií SR 29. apríla tohto roka po 18-mesačnom trvaní tendra na spomínaný predmet obstarávania pristúpilo k jeho zrušeniu. Zrušenie tendra MF odôvodnilo tým, že sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa metóda verejného obstarávania vyhlásila a nebolo možné ich predvídať. "Zákon takéto zrušenie pripúšťa a v situácii, do ktorej sa tender v dôsledku konania samotného MF SR dostal, je tento krok východiskom," zdôrazňuje stanovisko. Ďalšie kroky MF by mali byť zvolené tak, aby napravili negatívny dojem, ktorý doposiaľ spôsob vedenia tendra vyvoláva. Konfrontačný tón by mal nahradiť skutočný záujem vybrať z ponúk optimálne riešenie pre potreby takéhoto dôležitého projektu.

V stanovisku sa uvádza, že "SBS sa pri svojom záujme o projekt štátnej pokladnice opiera o skúsenosti z nášho veľmi úspešného obdobného projektu v členskej krajine Európskej únie." SBS je najväčším dodávateľom riešení informačných systémov pre oblasť štátnej i verejnej správy v západnej Európe. "Sme presvedčení, že máme čo ponúknuť aj riadeniu verejných financií SR," píše sa na záver stanoviska SBS, ktoré dnes poskytol TASR.

