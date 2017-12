Obedná pauza: Sift Heads

Profesionálny čistič to nemá ľahké. Najprv musí správne identifikovať cieľ a potom vykonať úplne presnú exekúciu. Času a priestoru má na to naozaj málo. Leon by mal zo Sift Head radosť.

Aj napriek simplicitne poňatej grafike ponúka Sift Heads dostatočne rozmanité a zábavné scény. Leon by mal radosť. Ovládanie:

Myš - streľba,

Medzerník - nabíjanie.



