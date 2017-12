Hráme sa na boha. Našťastie

Je stvorenie života hrou na boha? A môže to ľudstvu pomôcť? Uvidíme, výskum je iba na začiatku. Na rozdiel od otepľovania, ktoré veselo prebieha. Týždeň vo vede.

23. máj 2010 o 8:30 Tomáš Prokopčák

Podarí sa človeku stvoriť život? A nepodarilo sa to už americkým vedcom?(Zdroj: WIKIMEDIA)

Je stvorenie života hrou na boha? A môže to ľudstvu pomôcť alebo mu skôr uškodí? Uvidíme, výskum je stále iba na začiatku. Na rozdiel od otepľovania, ktoré podľa všetkého veselo prebieha. Týždeň vo vede.

Stvorili alebo nestvorili? Aj takáto debata sa rozpútala po ozname amerických vedcov okolo Craiga Ventera, že sa im podarilo vytvoriť umelú bunku. Do umŕtvenej baktérie totiž vložili ľuďmi vytvorenú (syntetickú) kópiu DNA iného organizmu a baktéria „ožila“.

Venter síce tvrdí, že život nestvoril, no so všetkou úctou k vede, toto nie je otázka na vedca. Kým nebude jestvovať jednoznačná definícia, čo je to „život“, pohybujeme sa v rovine filozofie.

Autor tohto textu je napríklad presvedčený, či vedci život v istom zmysle (znovu) stvorili: napokon vzali umelú DNA a „mŕtvu“ bunku a vytvorili organizmus bez náprotivku v prírode, mikróba schopného rozmnožovať sa a správať na nerozoznanie od iných baktérií. Azda len náboženstvo si môže myslieť, že na „stvorenie“ potrebujete urobiť z ničoho niečo. Otázne však je, kam prelomový výskum biogenetikov povedie: Venter sľubuje liečbu, boj proti znečisteniu či biopalivá. O biologických zbraniach taktne mlčí. Každopádne, začína biostoročie a očakávať môžeme viaceré veľké objavy.

Otepľuje sa. Najskôr zverejnili správu, že v africkom jazere Tanganika miznú ryby, pretože otepľujúce sa vrchné vrstvy vody neposkytujú dostatok živín. Následne sa môže stať, že rozvrátený nebude len celý ekosystém, ale o obživu prídu aj všetci miestni rybári. Potom vedci zverejnili správu, že vplyvom topenia sa ľadu stúpa Grónsko. Na prvý pohľad vyznieva absurdne, akoby mohol taký veľký kus zeme rásť, no údajne sa tento superostrov dvíha každý rok o viac ako dva centimetre. A tento fenomén sa zrýchľuje.

Naposledny navyše vyšla správa, že mierne sa otepľuje aj Stredozemné more. Príjemnejšia dovolenka v Španielsku však môže znamenať aj vymieranie druhov. Nechceme ale strašiť: veď globálne otepľovanie aj tak nejestvuje a človek s tým nemá nič spoločné. A ak by náhodou aj jestvovalo, všetci si kúpime pršiplášť a krém s vysokým opaľovacím faktorom.

Tento týždeň sme si tiež všimli, že mayské pyramídy možno nie sú mayské. Mayovia ich stavbu pravdepodobne okopírovali od starších kultúr: čo napokon nie je nič nezvyčajné. Takže nález dvetisícsedemsto rokov starej hrobky v pyramíde je vlastne iba dôkazom, že ľudia sa od seba učia.

Inak, vo vesmíre stále prebieha misia raketoplánu Atlantis. Mávajme mu kým môžeme a spomínajme s láskou, keďže do kozmu sa podľa všetkého už nikdy nepozrie.