Zaklínač 2 - Geralt sa vracia

V ktoromkoľvek odvetví zábavy nenájdete mnoho príkladov, kde by sa proti uctievanej modle daného žánru postavilo na odpor niekoľko odvážlivcov, vyzdvihujúcich do popredia čosi neznáme.

24. máj 2010 o 18:45 Ján Kordoš

To, že je Tolkien duchovným otcom fantasy príbehov, berme ako jasný fakt, avšak neznamená to hneď, že ide o dobrodružstvá najlepšie. Možno ste o Zaklínačovi počuli (hráči istotne, ide jednu z najlepších RPG hier za posledné roky - bez preháňania), možno tohto strieborného vlka poznáte len z virtuálnych príbehov, ktoré ste si písali sami, avšak to, čo hernému Zaklínačovi od poľských vývojárov z CD Projekt RED predchádzalo - čiže knižná predloha od Sapkowskeho - je pohladením duše čitateľovej.

Samozrejme, každému podľa chuti a nálady, Sapkowskeho vydanie fantasy sveta je totiž úplne odlišné od toho "romantického" Tolkienovho. Knižná sága o Zaklínčovi (vrátane poviedok) patrí k tomu, čo by ste prečítané mať mali. Nájde sa len málokto, kto vám bude tvrdiť opak. Ale prejdime k hernému Zaklínačovi, ktorý vznikal roky v poľskom CD Projekt RED. Čakanie sa vyplatilo a k dostali sme hru najvyšších kvalít. Ocenili to i samotní hráči, veď nebýva pravidlom, aby sa prvotina vývojárskeho tímu z Poľska predávala ako o dušu. Jeden a pol milióna predaných kusov PC hry je jednoducho v dnešných časoch unikátnou vizitkou aj pre talentovaných tvorcov. Nieto nováčikov, ktorí do herného sveta iba vstupujú. Pokračovanie, Zaklínač 2, sa bude riadiť jednoduchým heslom: lepšie, krajšie, zábavnejšie.



Konkrétne? Nový engine, nový súbojový systém, fyzikálny model pre interakciu s predmetmi, zbrane, dokonca si budeme môcť špeciálne predmety i sami robiť, mutagény sú samouzrejmosťou, nebude chýbať kvalitná zápletka - a riadne zamotaná - pre ktorú si dokonca prizvali vývojári scenáristov z filmového priemyslu. Morálna dilema totiž dokáže i z pomerne fádnej zápletky spraviť napínavý príbeh. Ten v Zaklínačovi 2 začína nevinne: máme tu obra s menom Kingslayer, ktorý nie je nič dlžný svojmu menu a snaží sa získať hlavu každého panovníka v krajine Severných kráľovstiev. Osem panovníkov sa tak právom obáva o svoj život, ľudskú rasu nenávidiaci obor sa totiž pred ničím a nikým nezastaví. Zaklínač Geralt, ktorý bol v službách jedného z panovníkov však musí odvrátiť hroziace nebezpečenstvo. Nesmie chýbať ani ďalšia protiváha, tentoraz v podobe elfského zabijaka Iorvetha, ktorý taktiež nemá ľudí príliš v láske. A nejako sa to samozrejme zamotá.

Veľmi cítiteľná nenávisť medzi jednotlivými rasami v Zaklínačovi robia z hry (a kníh) neočakávane príťažlivú tému. Elfovia zahnaní do lesov agresívnymi ľuďmi, ktorí chcú zničiť všetko, čo nepoznajú, sa začínajú búriť a podobne ako dnešní teroristi, napádajú mladí elfovia ľudské obydlia. Trpazlíci vo svojich doloch zas spriadajú plány na obnovenie svojho impéria a ľudia - to sú proste ľudia, ktorí ak nemajú bojovať proti niekomu inému, tak sa mlátia medzi sebou. Komu pomôžete, je len na vás. Práve voľba v jednotlivých questoch výrazne profiluje nasledovný dej. Na koho stranu sa pridáte, je len na vás, avšak každá voľba so sebou prinesie aj svoju odvrátenú tvár. Čiernobiele videnie sveta, ktoré v jednotke bolo v niektorých prípadoch markantné, vystrieda v pokračovaní absolútna absencia "toho správneho" alebo ak chcete kladného riešenia. Každá voľba niekoho poškodí, pričom efekt akcie a následnej reakcie sa vám môže vrátiť aj o niekoľko hodín hrania neskôr. Efektným flashbackom sa vám pripomenie to, čo ste kedysi spravili a následne dopad predošlej voľby na momentálnu situáciu. Len tentoraz s omnoho väčšou dávkou depresie. Ružové okuliare zahoďte, tu nie je nik kladným hrdinom, veď i Geralt je vo svojej podstate iba nájomným vrahom.

V rozhovoroch dostaneme často na výber i časovo obmedzené rozhodnutia, kedy sa v obmedzenom intervale musíme rozhodnúť pre správne riešenie situácie. Netreba mať hneď oči v smútku. Ak nestihnete správne zareagovať, nečaká vás hneď odpoveď v podobe potešenej či nahnevanej postavy. Stratíte len pomocnú ruku, akési vodítko, bonusový dialóg pomáhajúci k riešeniu problému, ktorý máte momentálne pred sebou. Penalizácia za neskorú reakciu tak nie je príliš markantná, na výsledok, ktorý chcete v danom queste dosiahnuť pomocou bežnej konverzácie, nemá výrazný vplyv. Práve rozhovory, paktovanie sa s jednotlivými postavami (niektoré budete mať istý čas pri svojom putovaní ako pomocníkov), má byť omnoho prirodzenejšie, s adekvátnym vplyvom predošlých činností na momentálnu situáciu.

Prvý Zaklínač bol tak trochu iným RPG. Ani druhý diel nepôjde v tradičných stopách RPG hier s otvoreným svetom. Žiadnu voľbu, tvorbu či úpravu postavy nečakajte. Na Geraltovi nezmeníte pohlavie, ani farbu očí. Zaklínač má svoju nemennú podobu, hoc tentoraz mu tvorskí vývojári zvolili modernejší účes, ktorý bol s nevôlou prijatý u fanúšikov. Strieborné vlasy, zjazvená tvár a nie práve najčistejšie oblečenie. Vyvrheľ spoločnosti sa pomaly potkýňa o nohy, ktoré mu všetci nastavujú, hoci jeho služby často využívajú. Jeho povaha preto nie je príliš hrdinská, na ironické poznámky a cynizmus buďte pripravení. Povolania zaklínača totiž nemá s rytierskym symbolizmom krásy a boja za dobro nič spoločné. Mutagény omamujúce zmysly by sme pokojne mohli nazvať drogy, ktoré Geralt užíva v boji pre umelé zvýšenie svojich schopností, avšak práve to máme na predlohe radi. Postava ako RPG charakter tentoraz bude predsa len bližšie k tradičným hodnotám. Konečne bude vylepšený inventár, Geralt bude môcť vziať do rúk hneď niekoľko stoviek zbraní a nebude obmedzený iba na zopár mečov, ktoré sme mali k dispozícii minule. Taktiež si na seba bude obliekať jednotlivé časti odevu. Tie si bude môcť dokonca sám vytvárať z jednotlivých komponentov a špecifických predmetov.

Zlepšovanie postavy bude prebiehať v troch smeroch. Za prvé to bude v samotnom boji s mečom. Ten bude omnoho slobodnejší, než minule, pohyb bude vo svojej podstate neobmedzený. Do prepadliska dejín odsunuli tvorcovia inak výborný súbojový systém, ktorý zavrhoval zúrivé klikanie a jednotlivé útoky bolo nutné presne načasovať, inak ste sa morili iba so základnými údermi. Voľnosť a väčšia prístupnosť bojového systému umožní samozrejme jednoduchšie preniknutie do jeho útrob, ale zároveň sú adekvátne i obavy typu: nebude z toho len zúrivé klikanie? Nemalo by byť, na každého protivníka totiž musíme ísť trochu inak, v mnohých prípadoch je dôležité najprv nepriateľa ochromiť, prípadne odstrčiť na vedľajšiu koľaj jeho prednosti, zbrane a až potom zasadiť smrteľné rany. Zlepšovanie schopností s mečom, respektíve nástrojmi z chladnej ocele a iných surovín, bude nutné pre získanie nových útokov, zlepšenie základných schopností so zbraňami.

Nasleduje alchýmia, pričom miešanie jednotlivých ingrediencií s cieľom získať vhodný nápoj, nie je až tak jednoduché, pričom znalosti potrebovať budete. Alchýmiu využijete na prípravu nápojov, ktoré vám okamžite zlepšia schopnosti, vďaka ktorým prežijete a ustojíte i náročnejší súboj. Zlepšené reflexy, videnie v tme alebo aj obyčajné liečenie. Ďalším bonusom je prítomnosť mágie. Geralt síce nie je žiadnym magickým učňom zopár formuliek ovláda a tie mu taktiež uľahčia život. Predovšetkým je však bojovník a krvavé strety s nepriateľsky naladenými potvorami nebudú šetriť červenou tekutinou. Postupné nabaľovanie špeciálnych útokov do komb a zmena štýlov boja je samozrejmosťou. Bude to síce o čosi akčnejšie, avšak bezhlavé vrhnutie sa na nepriateľa málokedy pomôže. Príjemnou správou je, že úroveň nepriateľov nebude postupne rásť s vývojom Geralta, ale keď mal smradľavý zombík na začiatku dvesto hitpointov, bude ich mať aj o niekoľko hodín neskôr.

Vo svojej podstate bude Zaklínač 2 klasickým pokračovaním. Áno, Geralt je krajší, má viac polygónov na sebe, pohybové animácie pokročili s dobou a na ten morbídny balet sa proste dá pozerať. Znovu sa tu zakladá na morálnych hodnotách a voľbe. A bude to skutočne dospelé RPG, na ktoré sa podľa niekoho Dragon Age: Origins iba hralo. Tešíme sa, to áno a hoci informácií (ak teda nebudeme rátať strohý popis z videopreview a dojmov zahraničných magazínov), je aura okolo Zaklínača príliš silná, pretože poľskí vývojári už dokázali, že to vedia. Stačí? Nám rozhodne áno! Postavy ako Marigold či Triss Ranuncul (o hanbaté scény neprídeme, tentoraz zabudnite na kartičky, keď "láska", tak poriadna) jednoducho nemôžete nemilovať. Jar 2011 je prísľubom toho, že Zaklínač 2 prekoná predchodcu. Aby to nebolo všetko: primárne je hra tvorená pre PC, takže žiadne konzolové zbrklosti nečakajte.