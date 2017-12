Atlantis: posledný let raketoplánu

Dvadsaťpäť rokov lietal do kozmu. Vynášal sondy, aj staval ISS. Teraz je vo vesmíre posledný raz. Americký raketoplán Atlantis.

22. máj 2010 o 11:03 (tp, NASA)

HOUSTON, BRATISLAVA. Prvý raz vyletel pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Vtedy odštartovla úspešná kariéra amerického raketoplánu Atlantis. Dnes je na svojej poslednej misii. Aj keď práca jeho astronautov na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS sa nelíši od predchádzajúcich výletov do kozmu, predsa len to je v čomsi iné. Atlantis už podľa všetkého do kozmu viackrát nepoletí.