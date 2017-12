Použité kardiostimulátory môžu zachraňovať

Americkí vedci zistili, že opätovné použitie kardiostimulátorov nepredstavuje zvýšené riziko infekcií ani technických porúch.

21. máj 2010 o 16:39 SITA

BRATISLAVA. Každoročne by sa dali v rozvojových krajinách zachrániť tisícky životov, ak by v USA neplatil zákaz používania kardiostimulátorov po zosnulých osobách. Tvrdia to odborníci z University of Michigan, ktorí vo štvrtok prezentovali dôkazy o bezproblémovom použití už použitých kardiostimulátorov u pacientov na Filipínach.

Americká Správa potravín a liečiv (FDA) v súčasnosti zakazuje opätovné použitie kardiostimulátorov zosnulých osôb, pričom ako jeden z dôvodov uvádza riziko možnej infekcie. Avšak z výsledkov vedcov z University of Michigan vyplýva, že pri opätovnom použití kardiostimulátorov nezaznamenali zvýšený výskyt infekcií, porúch alebo iných komplikácií.

"Je to potenciálny spôsob, ako zachrániť ľudské životy, ktorý však v súčasnosti nevyužívame," uviedol Kim Allen Eagle, ktorý sa podieľal na tomto výskume. Podľa jeho slov by zmena legislatívy ohľadne kardiostimulátorov umožnila už použité prístroje sterilizovať a následne vyvážať do rozvojových krajín, kde by ich dostali pacienti, ktorí si ich normálne nemôžu dovoliť kúpiť.

Tento návrh je však v rozpore so smernicami organizácie Heart Rhythm Society, ktorá odporúča, aby použité kardiostimulátory dostali späť ich výrobcovia na otestovanie.

Podľa slov odborníkov to však výrobcovia nerobia.