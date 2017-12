iPod Touch: Monkey Island + Broken Sword - adventúrne šialenstvo na dotyk

ť kdekoľvek. Okrem rôznych minihier a jednoduchých casual titulov sa na iPode objavila aj dvojica adventúr, ktoré by nemal žiaden z hráčov vlastniaci tento prístroj prehliadnuť. Broken Sword: Director’s Cut (hra vyšla i na Nintendo DS) a The Secret of Monkey Island: Special Edition (PC a Xbox 360) sú dostatočne veľkým lákadlom.

Prinášame vám oba tituly v jednej recenzii. Príliš sa totiž od seba neodlišujú – ak nerátame príbeh – a zakladajú na hrateľnosti, ktorá je rokmi overená. Obe hry patria k adventúrnym pokladom a na kvalite im neuberá ani pokročilý vek. V oboch prípadoch je ovládanie založené na dotykovom displeji, kurzor teda ovládate prstom. Takže ako dopadli obe hry konkrétne?

Broken Sword: Director’s Cut

Kultová adventúra sa vyznačuje všetkými potrebnými atribútmi, pre ktoré sa nám vryla do pamätí. Vynikajúco napísaní hlavní hrdinovia, zaujímavý a dobrodružný príbeh, hádanky a rébusy založené na logike, pútavé rozhovory. Vo francúzskom Paríži dôjde k vražde mediálneho magnáta, ktorej svedkom je novinárka Nico Collard. Rozhodne sa po vrahovi prezlečeného za míma na vlastnú päsť. Neskôr sa k nej pripojí aj americký turista George Stobbart, ktorý takmer prišiel o život pri výbuchu bomby v miestnej kaviarni. Spočiatku nie ani tak nápadná a pútavá zápletka narastie do väčších rozmerov. Rozdelenie jednotlivých hrdinov v štýle „ja idem tam, riešim toto a ty zas na inom mieste inú vec“ funguje a striedate sa pri ovládaní postáv.

Zbieranie predmetov a ich používanie na vhodných miestach či vedenie rozhovorov poznáme. Pri dialógoch máte možnosť raz za čas reagovať dvomi spôsobmi, dej však ovplyvnený nie je, maximálne sa dočkáte odlišnej odpovede. Ovládanie samotnej prebieha bez viditeľného kurzoru, kam však položíte prst, sa postava presunie a ak pri snorení na obrazovke (držíte prst na displeji) natrafíte na predmet alebo aktívny objekt, automaticky sa na danom mieste objavia ikony symbolizujúce možné činnosti ako napríklad vezmi, preskúmaj, použi. Pixel-hunting nehrozí a aby to nebolo málo, kedykoľvek si môžete vyvolať textovú nápovedu, ktorá vám vo viacerých krokoch odstupňovane poradí ako ďalej.

Grafické spracovanie je jedným slovom úžasné. Možnosť vyššieho rozlíšenia než pri DS verzii ponúka majiteľom iPodu krásny, priam božský zážitok. Ručne kreslená grafika nestratila ani za tie roky svoje čaro a všetky detailne stvárnené interiéry sú bohaté na množstvo predmetov, takže sa pestré a farebné lokácie dokonale užijete. Nie je to ale len radosť pozerať, príjemné melódie navnadia, dabing rozhodne poteší. Broken Sword patrí právom medzi adventúrne klasiky a keď už si ho môžeme vychutnať na cestách s iPodom v ruke, netreba váhať. Jedna z najlepších hier s výborne vyriešením a prirodzeným ovládaním, úchvatným spracovaním, je povinnosťou.

HODNOTENIE: 9/10

The Secret of Monkey Island: Special Edition

Opičí ostrov je adventúrou z rodu kultových podobne ako Broken Sword, avšak ich hranie je od seba pomerne ľahko odlíšiteľné. Hlavný hrdina The Secret of Monkey Island, Guybrush Threepwood, sa chce stať pirátom a je teda zrejmé, že sa tu nebude riešiť žiadna mrazivá udalosť. Zápletka a celý dejový vývoj bude skôr úsmevný, úplne odpútaný od reality. Klasika spred 20 rokov vyzerá sviežo a dokáže zaujať. Dobre známy príbeh je v remaku v nezmenenej podobe a dlhá Guybrushova cesta je popretkávaná mnohými absurdnými dobrodružstvami či úlohami, ktoré musí splniť.

Zábavnosť je založená výhradne na humore a samotný humor sa prejavuje hlavne v rozhovoroch, ktorým nechýba príjemné čaro a vtip. Dokonca sa i skutočne a zasmejete. Taktiež však hru neopustil mor, ktorý pomaly zabíjal žáner adventúr ako takých: nelogické používanie predmetov. Chvalabohu za systém pomoci (vtipne ho vyvoláte zatrasením iPodu – niekedy zrejme už z nervozity), ktorý neraz pomôže i starším hráčom trpiacim sklerózou. Je to jednoducho čosi iné, odľahčenejšie, než Broken Sword. Ako už v Special Edition pre PC a Xbox 360, i v tej pre iPod dostaneme na výber z dvoch grafických kabátov, pričom podobne ako v Broken Sworde je zážitok viac než plnohodnotný a zalamovať rukami možno maximálne pri animáciách pohybu postavičky. Samotné prostredie je dostatočne pestré a detailné, takže prevláda spokojnosť, navyše tu nájdete hudbu v MIDI formáte, dialógy sú nadabované. Čo viac chcieť?

Jediný problém môže nastať pri ovládaní. Starší hráči mierne upravený SCUMM bar určite spoznajú, avšak nie každému môže vyhovovať manuálna voľba príkazov na aktívnych miestach. Možnosti ako „vezmi“, „použi“, „rozprávaj sa“, „pozri sa na“, „otvor“ a ďalšie vyvoláte stlačením ponuky v dolnom rohu obrazovky, podobne je na tom inventár, takže ovládací panel v podstate takmer vôbec nezakrýva hernú plochu. Tento prístup by sa pokojne dal prežiť, ide predsa o návrat do starých časov, no nelogicky je navrhnutá schéma ovládania, ktorá nevychádza z klikania na určité miesta ako pri Broken Sworde. Kurzor máte na obrazovke stále a pokým ním chcete pohnúť, musíte naň položiť prst a klasicky ním ťahať na zvolené miesto. Na prvý pohľad nič zvláštne, po vlastnej skúsenosti zistíte, že ani nič príjemné, zapotíte sa hlavne pri miestach, kde sú aktívne miesta menšie rozlohou alebo v rohoch / prechodoch z obrazoviek. To je jediná menšia chybička krásy na inak úžasnom remaku kultovej hry.

HODNOTENIE: 8,5 / 10