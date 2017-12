Western Red Dead Redemption stál približne 100 miliónov dolárov

20. máj 2010 o 16:20 Ján Kordoš

Vývoj Red Dead Redemption stál podľa anglického Daily Mail Rockstar San Diego približne 100 miliónov dolárov – je to však otázne, keďže technológiu vývojári prevzali práve z GTA 4. New York Times zas odhaduje výšku výdavkov na vývoj Red Dead Redemption v rozmedzí 80 až 100 miliónov dolárov. Istotne nešlo o lacnú záležitosť, prvé recenzie však (ako to už väčšinou býva) nešetria nadšením a hra získava takmer maximálne možné hodnotenia.

Na to, aby si hra na seba zarobila, by sa jej muselo predať 5 miliónov kusov, čo nepredpokladajú ani v Rockstare, no zarobiť by ďalej tvorcovia mohli na bonusovom obsahu či pokračovaniach. Viac o hre sa dočítate v našom preview, európsky termín vydania je naplánovaný na zajtra. Zatiaľ je však Red Dead Redemption potvrdené len pre konzoly Xbox 360 a Playstation 3.

Zdroj: Kotaku