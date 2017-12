Otec technológie World Wide Web o médiu, ktoré spojilo svet

"Budúcnosť média, ktoré spojilo svet" bola hlavná téma dnešného v poradí už štvrtého Orange Biznis Fóra, ktoré organizuje spoločnosť Orange Slovensko. Prednášajúcim hosťom bol vynálezca a autor myšlienky World Wide Web (WWW) Sir Timothy Berners-Lee.

Približne 200 účastníkom fóra priblížil, ako vznikla myšlienka na celosvetové prepojenie a výmenu informácií, jej postupný vývoj a perspektívy. Podľa jeho slov v roku 1991 bolo ťažké ľuďom vysvetliť, ako bude web fungovať. Tak to bolo až do roku 1994, kedy začali o webe písať médiá a vtedy nastal nevídaný rozvoj webu. Podľa odhadov je dnes vytvorených 100 miliárd webových stránok. "Mojim cieľom bolo pomôcť vytvoriť internet, ktorý funguje pre všetkých ľudí rovnako - bez ohľadu na to, kde sú." Povedal T.Berners-Lee, ktorý je zároveň šéfom World Wide Web Foundation.

V nadácii rozmýšľajú nad tým, ako dať web k dispozícii všetkým ľuďom na všetkých kontinentoch, keďže, ako tvrdí britsky šľachtic, ak majú ľudia prístup na web, majú prístup k miliónom vecí. Dôležité je to, aby bol web médiom spolupráce. V súčasnosti jeden z 5 ľudí na svete používa web, a preto je potrebné rozmýšľať nad tým, čo urobiť s 80 % populácie, ktorá web nepoužíva najmä preto, že k nemu nemá prístup. A to je hlavná úloha nadácie.

Sir Timothy Berners-Lee (1955, Londýn) sprístupnil internet širokému publiku. S pomocou Roberta Cailliau a jedného mladého študenta 25. decembra 1990 v laboratóriu CERNu implementoval prvú úspešnú komunikáciu medzi serverom a HTTP klientom prostredníctvom internetu.

Berners-Lee je riaditeľom konzorcia World Wide Web (W3C), ktoré dohliada na pokračovanie vývoja webu. Pôsobí ako profesor na Massachusetts Institute of Technology i ako profesor na katedre elektroniky a informatiky na University Southampton. Je držiteľom niekoľkých medzinárodných ocenení, v roku 2001 bol kráľovnou Alžbetou II. pasovaný za rytiera a v roku 2007 mu bol udelený Rad za zásluhy. V roku 2009 bol zvolený za člena americkej Národnej akadémie vied. Je autorom kníh Weawing the Web a Semantic Web.