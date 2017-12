Google Wave pre všetkých

Google včera otvoril brány projektu wave pre širokú verejnosť. Skončilo sa tak ročné štádium beta testovania počas ktorého bola na registráciu potrebná pozvánka.

Google wave je novinka v oblasti komunikácie, brainstormingu a plánovania ktorá môže časom z veľkej časti nahradiť email a IM. Služba používa nové užívateľsky príjemné webové rozhranie postavené na technológií XMPP ktorá prináša možnosť interaktívneho upravovania príspevkov viacerými užívateľmi naraz. Konverzácia je členená na vlákna (vlny) ktoré môžu obsahovať čokoľvek od textu cez mediálne súbory a prílohy po rôzne gadgety na zjednodušenie komunikácie.

Do budúcnosti Google chystá čo najskôr sprístupniť zdrojové kódy Google Wave pod licenciou OpenSource aby mohli vývojári tretích strán vytvárať vlastné rozšírenia. Dalším krokom bude uvoľnenie Wave serveru na súkromne a komerčne využitie. Google tak chce dosiahnuť úplné nahradenie emailovej komunikácie ktorá tento rok oslavuje svoje 37. narodeniny. Do akej miery sa mu to podari je teraz otázne, v každom prípade ide o pokus ktorý si môže dovoliť len internetový gigant akým je Google.