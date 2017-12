Ghost Recon: Future Soldier bude meškať

19. máj 2010 o 19:30 Ján Kordoš

Povedal to CEO Ubisoftu Yvesa Guillemota po konferencii s investormi. Tvorcovia tak dostanú viac času na zrealizovanie vlastných nápadov. Tým hlavným dôvodom však môže byť aj čosi iné, než „my sme tak benevolentní, že dám tvorcom toľko času, aby sa s titulom pohrali“.

Predvianočné obdobi totiž v žánri strieľačiek z vlastného pohľadu už niekoľko rokov patrí sérii Call of Duty, ku ktorej sa tentoraz pridá v októbri i znovu obnovené Medal of Honor, ktoré podľa prvých informácií vyzerá viac než dobre. Už len tieto dva projekty by s veľkou pravdepodobnosťou boli silnou konkurenciou pre Ghost Recon: Future Soldier. Oficiálne však platí vyššie uvedená verzia. Ghost Recon: Future Soldier sa teda objaví až v priebehu marce pre PC, Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo DS a PSP.

Zdroj: Joystiq