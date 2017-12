Pohľadnice z druhého Mŕtveho vesmíru

19. máj 2010 o 18:35 Ján Kordoš

Hlavný hrdina jednotky Isaac bude musieť čeliť svojej nočnej more, ktorá sa tentoraz bude odohrávať v blízkosti planéty Saturn. Vesmírne šialenstvo sa pokúsia vývojári z Visceral Games vytvoriť tak, aby predchodcu prekonávalo, no zároveň ponúklo to, čo sa od neho očakáva. Potešíme PC hráčov – pôvodne boli oznámené len konzolové verzie, ktoré sa mali objaviť v prvých mesiacoch budúceho roku a po doplnení a následnom zrušení PC konverzie zostali mnohí prekvapení a sklamaní. Nie na dlho. PC verzia Dead Space 2 napokon definitívne bude a vyjde spoločne s tými pre Xbox 360 a Playstation 3.

