Komu ukradli Mayovia pyramídy?

V Strednej Amerike našli najstaršiu hrobku v pyramíde. Naznačuje, že Mayovia svoje pyramídy prevzali od staršej kultúry.

20. máj 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák





MEXIKO, BRATISLAVA. Samotné kopanie trvalo vedcom celý deň. Najskôr museli odkryť stáročné nánosy, potom sa nimi dostať hlbšie a hlbšie. A ako postupne odkrývali jednotlivé vrstvy, bežali pred ich očami dejiny stredoamerickej kultúry. No na konci ich aj tak čakalo prekvapenie: stratená hrobka stará skoro tritisíc rokov.

Po kliknutí infografiku zväčšíte.

V nej medzinárodný tím archeológov našiel štyri kostry. Dokázali, že pyramída v juhomexickom Chiapa de Corzo je najstarším takýmto pohrebným miestom predkolumbovských kultúr. Staršiu hrobku v pyramíde vedci dosiaľ v Mezoamerike nenašli.

Rituálne obete

Pravdepodobne to je smutný príbeh. Nie všetci štyria ľudia zomreli prirodzenou smrťou. Dvaja z pravdepodobne Olmékov či z tajomnej kultúry Zoque patrili k najvyššej spoločenskej vrstve.

Muž aj žena mali telá pokryté rôznymi ozdobami, vedci našli pohrebnú masku i šperky v tvare opíc či krokodílov z jantáru i zo zeleného obsidiánu, neďaleko ležali sekerky zrejme symbolizujúce plodnosť.

„Títo ľudia boli na vrchole vtedajšej spoločnosti,“ povedal magazínu National Geographic šéf archeológov Bruce Bachand. „O tom nemožno pochybovať.“ Okrem príslušníka elity pomaľovaného červenou rituálnou farbou však ležal v hrobe aj ďalší muž. A malé dieťa, obaja boli obeťami rituálnej vraždy.

Neďaleko sedemmetrovej pyramídy sa pred 2700 rokmi odohral krvavý obrad. Po smrti panovníka či vysokého kňaza obetovali muža a malé dieťa. To pravdepodobne do hrobky opatrne položili, mladého muža však hodili a jeho telo narazilo do steny oproti vstupu do hrobky. Naznačujú to polohy poškodených kostí.

Takáto krutosť však patrila k vtedajším zvyklostiam. Vážený člen spoločnosti potreboval podľa viery sprievod, ktorý by spolu s ním kráčal zákutiami podsvetia.

Ukradli Mayovia pyramídy?

„Tisíc rokov predtým, ako používali pyramídy na svoje kráľovské pohreby Mayovia, pochovávali tu, v Chiape, elity vnútri pyramíd,“ komentovali podľa BBC nový objav vedci vo svojom vyhlásení. Bachand dodal, že objav sa stáva kľúčom k pochopeniu toho, ako sa z Olmékov vyvinuli ďalšie kultúry: napríklad Aztékovia či Mayovia.

Medzistupňom mali byť práve príslušníci ľudu s vlastným jazykom Zoque, možno priami potomkovia Olmékov, ktorí v Mexiku žijú dodnes.

Od nich sa mohli učiť známejšie kultúry, ktoré neskôr vyhubili či potlačili európski kolonizátori. Práve mayské pyramídy sa totiž podobajú na chiapskú pyramídu, ktorá vyzerá byť staršia. „Nálezy naznačujú, že takýto typ pyramíd je pravdepodobne zoqueským vynálezom,“ dodal Bachand.