Deti, ktoré klamú, sú inteligentnejšie

Kanadskí vedci si myslia, malí podvodníci bývajú inteligentnejší. Zistili tiež, že vo veku dvoch rokov dokáže klamať iba dvadsať percent detí.

19. máj 2010 o 14:56 SITA

BRATISLAVA. Deti, ktoré dokážu už vo veku dvoch rokov klamať, majú vyššie šance, že budú v budúcnosti úspešné. Procesy v mozgu, ktoré sú pre sformulovanie lží potrebné, sú indikátorom vyššej inteligencie dieťaťa. Tvrdia to kanadskí vedci z University of Toronto.

Odborníci vedení Kangom Leeom skúmali 1200 detí vo veku od dvoch do 17 rokov. Vo veku dvoch rokov dokázalo klamať iba 20 percent z testovaných detí, ale vo veku štyroch rokov to dokázalo už 90 percent detí. Vo veku 12 rokov to vedeli všetky.

"Rodičia by sa nemali znepokojovať, ak im deti niekedy zaklamú. Nie je to znakom, že sa z nich stanú patologickí klamári. Je to naopak dôkaz, že dosiahli významný vývojový míľnik," uviedol Lee.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.