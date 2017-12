Digitalizácia sa bude dotýkať do 10 rokov všetkého a všetkých, plánuje EK

Európska komisia (EK) chce pomocou implementácie svojej novej digitálnej agendy výrazne prispieť k ekonomickému rastu a digitálnu éru chce vniesť do všetkých sfér spoločnosti.

19. máj 2010 o 12:39 TASR

Brusel 19. mája (TASR) - Komisárka zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila vojnu aj ľudom, ktorí digitalizáciu z rôznych dôvodov odmietajú, ich podiel v spoločnosti chce za 10 rokov skresať na polovicu.

Program načrtol sedem prioritných oblastí, kde komisia plánuje zmeny, v týchto oblastiach exekutíva EÚ predpokladá asi stovku opatrení, z toho 31 legislatívnych. Kapitola o digitalizácii je súčasťou aj globálnej stratégie EÚ Európa 2020.

EK stavia vysoko vytvorenie jednotného digitálneho trhu, oveľa rýchlejší prístup na internet, vyššie investície do výskumu, zlepšenie digitálnej gramotnosti i inklúzie a uplatňovanie informačných a komunikačných technológií pri riešení problémov. Medzi príklady, ktoré v spätosti s plošným zavedením môžu uľahčiť Európanom život, patria jednoduchšie elektronické platby a fakturácia či telemedicína.

Do roku 2020 by sa mal stať rýchly internet samozrejmosťou pre všetkých občanov EÚ, ktorí by ho mali mať k dispozícii pri rýchlosti prenosu dát 30 MB/s, pričom EK si stavia cieľ pripojenia aspoň polovice domácností na internet pri 100 MB/s. Do roku 2015 chce Kroesová potlačiť podiel, podľa jej slov "digitálnych panicov a panien" zo súčasného čísla 30 % na úroveň 15 %.

"Do popredia digitálnej revolúcie musíme postaviť záujmy európskych občanov a podnikov, a tak maximalizovať potenciál informačných a komunikačných technológií (IKT), aby sme pokročili vo vytváraní pracovných miest, udržateľnosti a sociálnej inklúzii," uviedla podpredsedníčka EK Kroesová. "Táto ambiciózna stratégia, ktorú sme dnes vytýčili, jasne ukazuje, ktorým smerom máme sústrediť naše snahy v nasledujúcich rokoch. Aby sme plne využili potenciál európskej digitálnej budúcnosti, potrebujeme pevné odhodlanie členských štátov, odvetvia informačných a komunikačných technológií a ďalších dôležitých ekonomických subjektov."

(spravodajca TASR Silvester Balog) pop