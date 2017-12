Mafia II predvádza svoj prepracovaný fyzikálny model

19. máj 2010 o 11:00 Ján Kordoš

O hre už istotne viete všetko, informácií je o nej hromada, tak vám len dávame do pozornosti trojicu obrázkov, na ktorých Mafia II demonštruje silu fyzikálneho enginu. Na základe spolupráce s NVidiou dokáže PC verzia vyčarovať neskutočné kúsky. Časticové efekty pri výbuchoch dosiahnu novú úroveň, objekty sa rozpadnú na desiatky až stovky kúskov.

Výbuchy budú omnoho pestrejšie, pompéznejšie, účinky zbraní budú konečne hodnovernejšie: po výstrele do skleneného výkladu sa sklo roztriešti na stovky kúskov, po výstrele z brokovnice do dreveného predmetu budeme vidieť lietajúce triesky a streľba z Tommy gunu do omietky domu sa nezaobíde bez odlietajúcich častíc z nej.

To všetko vďaka modulu Apex Particles a PhysX technológie, ktorá sa konečne začína ukazovať ako platná pre hráčov i v konkrétnych prípadoch a nie len ako drahá hračka. Taktiež by sa v Mafii II mala predstaviť podpora modulu Apex Clothing, ktorého hlavnou úlohou je vymodelovanie a animácia reálne vyzerajúceho oblečenia.

Nielenže by odev mal mať čo najvernejší vzhľad, ale pri pohybe postáv bude dochádzať k deformácií jednotlivých zón oblečenia. PC verzia Mafie II na rozdiel od konzolových teda dostane riadny bonus navyše – avšak len pre majiteľov grafických kariet od NVidie.

Podporovaná bude taktiež stereoskopické 3D zobrazovanie NVidia 3D Vision. A aby sa nezabudlo: dôležitá bude hrateľnosť, že áno.

Zdroj: Shacknews