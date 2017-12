Prvé video z Lara Croft and The Guardian of Light

19. máj 2010 o 10:25 Ján Kordoš

video //www.sme.sk/vp/15505/

Totec z kmeňa Mayov sa bude snažiť spoločne s Larou zastaviť zlého ducha Xoxolta z artefaktu Mirror of Smoke. Xoxolt si na svoju obranu povolal sluhov z ríše mŕtvych, avšak čeliť im bude nutné, pretože ak by sa Mirror of Smoke dostalo do rúk nepravým ľuďom, prepožičal by im tento artefakt neobmedzenú moc a ďalšiu omáčku okolo nepotrebujete čítať, dobre to poznáte. Nová Lara Croft bude len odbočkou od známej série, distribuovať by sa mala výhradne digitálnou cestou za zníženú cenu. A prečo to nepriznať, na túto arkádu s logickými hádankami sa tešíme. Prvé video zostrihané zo záberov z hrania len potvrdzuje, že máme na čo. Viac informácií o hre nájdete v našom marcovom predstavení.

Zdroj:Fileshack