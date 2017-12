Nová technológia odhalí pirátske videá

Iba dve sekundy videa stačia na to, aby technológia od firmy NEC odhalila, či ide o nelegálnu kópiu licencovaného obsahu. Bez ohľadu na to, či prešlo úpravami, zmenou farebnosti, vložením titulkov či zmenou formátu. Poslúžiť má pri internetových službách

19. máj 2010 o 7:40 Milan Gigel

pre zdieľanie videa.

Princíp fungovania je podobný, ako pri porovnávaní odtlačkov prstov. Namiesto posudzovania obsahu videa sa technológia zameriava na vyhodnocovanie rozdielu jasov v rôznych častiach obrazu. Ak sa sekvencia hodnôt zhoduje so záznamom v archíve chránených diel, video je označené ako nelegálne.

Pre každé filmové políčko je vypočítaná 76 bajtová charakteristika, ktorá je mapou jeho obsahu. Znamená to, že každých 10 minút videa nesie so sebou digitálny odtlačok s približne jedným megabajtom dát.

Je to, ako by ste video previedli do čiernobieleho formátu, zmenili jeho rozlíšenie na 16x9 bodov a vypočítali rozdiel jasu niektorých dvojíc. Ak sa hodnoty 50 políčok nasledujúcich po sebe budú podobať záznamu v archíve analyzovaných videí, existuje podozrenie že ide o kópiu.

Technológia dosahuje 96 percentnú úspešnosť.